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大學個人申請備審審查原則大公開　掌握「三重二不」5原則

▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

▲招聯會歸納「三重二不」原則，做為學生準備備審資料的重要依循方向。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學招生委員會聯合會日前公布「大學針對個人申請入學備審資料審查參考原則」，並歸納出「三重二不」原則；不論是110學年度以上傳PDF模式或111學年度以後由學習歷程檔案勾選提供備審資料，此審查參考原則都可以做為學生準備備審資料的重要依循方向。

教育部提醒，110學年度大學個人申請招生管道即將於3月23至24日報名，並於3月31日公布第一階段篩選結果，通過第一階段篩選的考生，依志願校系的規定，於4月2日至12日期間上傳第二階段指定項目甄試備審資料，以及於4月14日至5月2日至各大學參與校系自訂甄試項目（如面試、筆試或實作）。

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招聯會說明，校系在審查備審資料時，是從學生提供的資料所呈現的動機、行動、成果、感想，藉此觀察學生是否具備解決問題、學習熱忱、邏輯推理、溝通表達、團隊合作、批判思考等一般能力，再綜合判斷學生入學後是不是能夠順利學習、適應發展；因此，大學重視學生在課程學習過程的能力表現，看見考科成績以外的基本素養。

招聯會提到，大學審查重心是以高中校內的學習活動為主，因此準備備審資料應以校內學習成果為核心。大學在111年學習準備建議方向更加強化此一原則，除了以修課紀錄外，課程學習成果亦為高中校內課程中製作的書面報告、實作作品、自然科學領域探究與實作成果、社會領域探究活動成果。

招聯會也說，大學重視學生能否從自主學習的軌跡中，用自己選擇的資料及適合形式，在備審資料呈現學習動機、熱情與學系的契合度，不會只關注學生學習的成績與成果。學生不應透過他人或補習班來刻意美化資料，否則校系在審查備審資料時，反而會因為沒有關連、失真資料或他人代工的文件，看不到學生真實的學習面貌及個人特質，學生也會在參加面試時無法回答審查委員的詢問，影響大學對學生的評價。

招聯會強調，大學對於備審資料的審查一直是「綜合評量」，因此學生可以透過不同面向的資料來展現自己的特質與能力。各學系所列的項次並不是要求學生必須全部具備；學系在審查時，也並非逐項給分，而是以學生所提供的資料情形，據以綜合評量，學生不需要過度準備、樣樣具備。

招聯會表示大學對學生備審資料採綜合性評量，重視的是學生「從中學到甚麼？」；「在其中展現了哪些能力與特質？」而不是只看件數來集點計分。因此在準備備審資料時，應簡要、清楚呈現，並非以量取勝，同時務必要展現所送資料的學習反思，才能讓大學感受到考生的學習動機與熱情。

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