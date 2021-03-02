吃飯睡覺滑手機都行！女大生「徵代點名」月薪8千　台中網友搶報名

▲夜校女大生花6000至8000元找人幫忙點名。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

出席率是老師評斷學生學習狀況的重要條件之一，但許多大學生對於出席不太重視，台中某學校甚至傳出有人「徵長期代點名」，只要去學校幫忙上課、點名，期間要滑手機或睡覺都沒關係，一個月可賺6000至8000元。徵人消息曝光後，在Dcard吸引不少人關注，網友對此正反意見兩極。

一名網友在Dcard轉發IG限時動態，內容提到誠徵「代點名」，工作內容就是去學校上課、點名，限女性，「可以吃飯、滑手機、睡覺、帶朋友」，唯一要做到的就是老師點名時記得舉手，學期末考試也要出席，但不用花心思準備，因為「夜校注重出席率而已」，只要點名工作有完成，每個月可以拿到6000至8000元報酬。

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▲上課時間要做什麼都可以，記得點名就好。（圖／翻攝自dcard）



至於工作時間是每天晚上6點至10點，共4個小時，但有時候一天只會有2堂課，依照課表去上課、點名即可，貼文者還強調「反正真的很輕鬆」。

網友看完紛紛在Dcard留言，有些人覺得這很好賺，有機會確實會想要應徵看看，「一個月有6-8000的話，我可以幫你考試做報告」、「可以資助其他想讀的窮學生，我覺得很棒」、「反正兩邊得利也沒什麼問題，如果是我也會去應徵吧，不過我如果是教授知道這種事，我一定讓她畢不了業。」

也有不少人認為，讀書是為了自己，花錢請人代點名沒有意義，「傻眼，不想讀書幹嘛讀，買學歷有什麼用，出去一樣爛有差嗎」、「扯！」