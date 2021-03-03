中美2034年會在南海開戰？　美軍退將寫小說示警：情節正在上演

▲美利堅號兩棲突擊艦。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊）。



實習記者陳妙津 ／綜合報導

美中關係近年頻頻緊張，軍事方面更是動作不斷，火藥味濃厚，兩國是否會開戰也成世界關注焦點。美國2名退役將領9日將出版新書，預言美中2034年將在南海爆發戰爭，最終演變為第三次世界大戰。2名作者表示，隨著兩國關係惡化，預定的開戰日也不斷提前，縱然換成拜登上台也不會有多大改變，美國政府必須從策略上思考，「如何避免戰爭，而且不能把世界的鎖匙交給中國」。

▲美中關係近年來不斷惡化。（圖／路透）



美國退役海軍將領史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）、阿克曼（Elliot Ackerman）共同撰寫的《2034：有關下一次「世界大戰」的小說》（2034: A Novel of the Next World War）將在9日出版，小說內容敘述中國及伊朗共謀使用新型網絡武器，瓦解美軍船隻與戰機的防禦力，於2034年3月12日在南海擊沉美軍導彈驅逐艦，並在中東荷莫茲海峽俘虜一名美軍隱形戰機機師，將美軍拉下軍事領先地位，就此揭開恐怖年代序幕。

史塔伏瑞迪斯說，他多年前曾讀過參與過二戰的英國作家夏克（Sir John Hackett）的小說《第三次世界大戰》（The Third World War），內容幻想美蘇之間冷戰變成熱戰，讓他深受啟發，而近年來有關美中間冷戰的討論越來越多，促使以此為雛型創作出整個故事，「讓我開始思考，如何才能避免與中國開戰？我認為過去美國之所以沒有和蘇聯開戰，是因為我們能想像戰爭有多可怕。」

史塔伏瑞迪斯曾被派駐南海，指揮多艘驅逐艦，也曾拯救過中國漁民，這些經歷被他融會在小說主角之一亨特（Sarah Hunt）身上。除此之外，不少角色都取材自真實人物，也影響兩人創作，例如去年被美軍擊斃的伊朗革命衞隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），本也在書中出現，後來不得不刪改。阿克曼也說，「後來又發生了新冠肺炎疫情，很顯然需要在小說中提及。」

▲2名作者認為，即使拜登上任，也無法扭轉局勢。圖為拜登（左）,習近平（右）。（圖／路透）



起初2名作者將故事背景設定於更遙遠的未來，但越寫就越發現「故事情節正在上演」，便將日前往前推。史塔伏瑞迪斯表示，這並非預言未來，而是對將至的危險做出警告，避免戰爭發生，尤其現實世界有2個趨勢令人寢食難安，第一是對手的網路秘密行動及人工智慧技術正不斷進步，美國未來恐遭大規模網路攻擊，第二則是憂心美中兩國「夢遊」（sleepwalking）、擦槍走火，並演變成真實戰爭，「假如發生戰爭，我相信一定在南海，因為那裡是雙方部隊交匯處。南海就是意想不到的後果之地（the land of unintended consequences）。」

史塔伏瑞迪斯認為，即使拜登上任，也無法扭轉前總統川普任內快速惡化的美中關係，但華府對中國、網路安全、貿易爭議、5G網路爭議、南海等議題已經有更深認識，未來會有更連貫的對中政策，「不能再簡單套用過去的對中策略，那些日子已經一去不復返了，中國如今有計劃、有戰略，比如『一帶一路』，拜登政府已深有體會。我們必須從戰略上思考，如何避免戰爭，同時不能把世界的鎖匙交給中國。我相信印度將是實現此目標的關鍵 」。