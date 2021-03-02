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聲援王光祿！原住民青年團體與NGO遞交法庭之友意見書

▲▼聲援王光祿案，原住民青年團體與NGO聯合遞狀記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲原住民青年團體與NGO聯合遞狀，聲援王光祿。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院將於3月9日召開憲法法庭，聽取布農族獵人王光祿使用獵槍案的雙方意見。為了聲援王光祿，全台各地數十個原住民青年團體、地方團體以及非營利人權組織，在2日一早到司法院遞交法庭之友意見書。與會的團體表示，本案攸關原住民「狩獵」文化豐富的內涵，建請大法官能做出相關法律違憲的解釋。

本案發生於2013年7月，當時54歲的王光祿因年邁母親想吃肉，便在臺東山區狩獵，獵到一頭台灣長鬃山羊與一頭山羌後，被警方以持有非自製獵槍及獵殺保育類動物逮捕，檢方也以違反《槍砲彈藥刀械管制條例》和《野生動物保育法》起訴。最高法院最後將他判刑3年6月，併科罰金7萬元定讞。

前檢察總長顏大和認為本案有法律上疑義，提出非常上訴；最高法院受理後，也公開召開言詞辯論庭審理，並在2017年9月底作出裁定，認為本案有違憲之虞，因此首度以最高法院名義，向司法院大法官聲請釋憲。而王光祿本人也在2018年7月間，到司法院遞出釋憲聲請書。司法院大法官會議終於決定在2021年3月9日召開憲法法庭。

本次記者會中，同為布農族的「台東縣布農族青年永續發展協會」指出，對布農族而言，並無「獵人」這種職業，而被中文「狩獵」一詞概括的背後，是豐富而詳盡的文化內涵，更是一套綜合性的知識體系，包含對環境生態的微觀認識、族群歷史記憶、動物行為、身體與心性鍛鍊等等。因此現今法律體系將「狩獵」從布農文化體系中切開，試圖討論其適法性，是嚴重誤解布農文化，使得文化破碎。

到場的團體遞交法庭之友意見書後也表示，3月9日言詞辯論當天，還會有大的行動串聯各界共同關注本案。

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