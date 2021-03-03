與女記者辦公桌上嘿咻遭彈劾　前總統府發言人丁允恭攜妻出庭

▲丁允恭在大批媒體包圍下，攜妻出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者發生桃色緋聞，經監察院調查後，認為他「構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象」，提出彈劾，並送懲戒法院。懲戒法院3日上午首度開庭審理，丁允恭帶著26歲的嫩妻一起出庭，2人攜手進入法庭，不願多說。

媒體去年9月間爆料，指稱丁允恭在高雄市新聞局長任內，與女記者Y女在辦公室內發生性行為，甚至在辦公桌上嘿咻，Y女也因此懷孕、墮胎。而2人的不倫戀持續許久，丁允恭訂婚後還劈腿多名女子，行為堪稱渣男。事件爆發後，丁允恭火速辭去總統府發言人職務。

事發後引起軒然大波，前高雄市長陳菊上任監察院長後，對本案進行調查，陳菊自己也被以證人身分約詢。監察院於今年初通過彈劾案，並公布調查報告。在監察院調查報告中指出，丁允恭坦承在局長辦公桌、職務宿舍發生性關係，但查無具體事證，可以證明丁允恭利用權勢逼迫女記者交往；而檢視2人通訊紀錄，發現2人是互動親密的男女關係。另外2人分手後，丁允恭又在臉書上傳2人合照，婚後甚至還持續聯絡女記者，試圖挽回2人關係，造成女記者得困擾。監察院認為他的行為已經構成敵意環境性騷擾，「構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象」，因此提出彈劾。

案件送交懲戒法院審理，3日上午首度開庭，丁允恭與26歲的嫩妻一同搭車前來，但對於案情不願多說，僅說開完庭後說明，2人隨即攜手步入法庭。