吳宗憲不滿遭辱告館長　律師要求公開道歉「加碼求償至200萬」

▲館長直播中回嗆吳宗憲挨告遭求償百萬，北院22日開庭，吳宗憲律師當庭加碼求償至200萬。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

館長陳之漢於2019年8月間，不滿吳宗憲批網紅「沒素質、是個屁」，於直播中回嗆挨告，刑事部分，認定館長罵「呷洨」（台語：吃精液）犯公然侮辱判刑，吳宗憲另民事求償100萬，北院22日開庭，館長律師認為，直播講的都是評論及事實陳述，主張求償無理，但吳宗憲律師不僅當庭加碼求償至200萬，也堅持館長需親自公開道歉。

本件求償案首度開庭時，館長方一度因沒收到通知缺席，經媒體報導後，今日庭期由律師出席，表示髒話僅為館長的口頭禪，並不是針對吳宗憲辱罵，其餘未被認定刑事犯罪的言論，也都只是評論及事實陳述，而本案經媒體報導後，吳宗憲名譽已得到回復，是否還需要館長公開道歉，請法官審酌。

吳宗憲律師表示，館長答辯時，總說是吳宗憲先罵網紅，但吳宗憲當時只是在表達個人意見、沒有要罵誰，而館長除直播中辱罵外，刑事審理後也不斷嘲諷，絲毫沒有悔意，而不僅罵人的影片持續放在網路上，館長也不時於直播中揶揄，媒體更緊追本案不放，認為館長應公開道歉，另外，館長部分言論，如「地下藝人總統」等語，雖未被認定有刑事責任，但仍損害吳宗憲名譽，應賠償100萬，加上刑事犯罪部分求償的100萬，主張館長應賠償200萬元；本案將於3月25日續審。

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