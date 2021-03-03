未探視病母連阿嬤過世也沒奔喪　新竹知名建設少東放生牛津碩士妻

▲建設公司少東與妻子聚少離多，訴請離婚獲准。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新竹在地著名建設公司的徐姓少東，2014年在英國牛津大學攻讀碩士班時，與韓裔美籍的吳姓妻子結婚。但2人結婚後聚少離多，少東指控，妻子於2017年底離開台灣後，就再也沒回來，因此訴請離婚；妻子也反訴，指稱因新冠肺炎關係，難以謀生，要求離婚贍養費100萬元。一二審均判准離婚，但不准賠償，全案再上訴第三審，最高法院3日駁回上訴確定。

徐姓少東的父親20多年前創立建設公司，深耕新竹竹北一帶，近年來大力推出許多建案，引起外界關注，該公司推出的社區住宅，目前更打出4字頭的高價，成為竹北地區的指標建物。因著建設公司這層關係，少東在英國牛津大學攻讀「城市永續開發」，在學校與高層間關係良好。2015年間，當時牛津大學副校長Nick Rawlins（尼克．羅林斯）來台訪問時，就是由少東接洽，讓Rawlins能夠拜訪當時的副總統吳敦義、新竹縣邱鏡淳，之後更在清華大學發表醫療演說，可見少東在台灣的政商關係也非常良好。

不過少東的婚姻傳出狀況，他在2014年間與韓裔美籍的吳姓妻子，於台灣登記結婚。2人結婚後共赴英國，隔年少東完成學業返回台灣。但妻子因家人都還在美國，故留在台灣時間不多，雙方聚少離多。少東因此提出離婚訴訟，主張妻子拒絕履行同居義務，夫妻情義已失。且少東外祖母2018年間過世時，妻子也沒回台奔喪，少東母親住院療養期間，妻子亦不聞不問，對他的家人感情冷淡，兩造婚姻已生重大破綻，難以繼續維持，請求法院判准離婚。

至於妻子則反駁，結婚初期雖然感情融洽，但少東日漸出現暴力傾向，還長期沉迷於電動遊戲；且因為她自小在美成長，與少東父母家人的語言、文化不通，產生文化衝突與年齡代溝；又因失去個人發展機會，長期情緒憂鬱，所以才離開台灣。妻子更提出反訴，主張因新冠肺炎的關係，讓她在美國謀生不易，要求少東賠償新台幣50萬元、美金1萬8千元的贍養費，並舉出自己銀行存款僅剩美金159元，以資證明。

一二審法院審理後，均認定雙方婚姻確實已經失去繼續維持的關係，因此准許離婚；但贍養費部分，法院均認為妻子舉證不足，無法證明自己在婚姻存續中有所貢獻，也無法證明自己離婚後就陷於無法自給自足的地步，故均未判准賠償。全案再上訴第三審，最高法院3日駁回上訴，判准離婚但不准賠償，全案確定。