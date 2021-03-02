共育人才！　勞動部推雙軌訓練計畫開放企業、學校申請

▲雙軌訓練計畫現開放111學年度提案，申請期限至4月15日，歡迎有意願參與「雙軌訓練旗艦計畫」的合作學校或事業單位提出申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部近年推動「雙軌訓練旗艦計畫」，與合作學校、事業單位三方共同推動「做中學、學中做」的訓練模式大受肯定，不僅幫企業培育人才，有效解決產業缺工問題，更翻轉傳統升學觀念，滿足學子就學就業願望，此計畫現開放提案，申請期限至4月15日，歡迎學校及事業單位提出申請。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，為縮短學用落差，勞動部開辦雙軌訓練計畫，讓參與的訓練生能藉由師徒制的職場工作崗位訓練培養技能，畢業後不只取得文憑，也累積經歷，更能與業界「零時差」接軌；而合作企業也透過雙軌訓練制度，培訓契合企業需求的專業技術人力，是企業選才、育才的優質途徑。

劉邦棟說，雲嘉南區參與雙軌訓練計畫的學子已將近1,600位，這項計畫由勞動部補助學生一半學費，而學生在企業訓練期間，還有訓練津貼可領，不僅減輕學生家庭經濟負擔，學生畢業後更有豐富職場經歷與優勢，近3年參與該計畫的畢業生順利進入職場的比例更突破9成7。

85年次的黃郁德參與雙軌訓練計畫，邊念書邊在板金廠迎盛公司接受工作崗位訓練，學習跨部門溝通與團隊合作，不只抗壓性變強，表現優異的他畢業不失業，還獲企業加薪留用，薪水待遇比同儕要高，不僅可以幫忙分擔家計，也走出一條與別人不同的路。

已參與雙軌計畫6年的迎盛公司總經理曾麗芳認為，雙軌計畫不僅能為業界培養技術專才，也能強化與業界連結，解決找不到人的問題，該公司未來會持續提供雙軌生名額，積極培育適才適所的人才。

雙軌訓練計畫現開放111學年度提案，申請期限至4月15日，歡迎有意願參與「雙軌訓練旗艦計畫」的合作學校或事業單位，可至勞動部勞動力發展署「青年職訓資源網」（網站：https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR）查詢，或洽雲嘉南分署06-6985945轉1307。

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