台東新購電動機車補助開跑！最高2萬元　線上申請限400名

▲台東去年辦理電動機車說明宣導與試乘會，民眾申請花東基金補助非常踴躍。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

今年電動機車花東基金申請補助開跑，現已開始受理申請，台灣東縣環保局表示，補助認定期間以自110年1月1日購買發票日期起，至申請額滿或11月20日為止，其中，花東基金加碼1萬元部份，限400輛，另外，加上行政院環保署3000元以及經濟部工業局7000元，一般民眾汰舊換購電動機車最高可補助新台幣2萬元。

台東縣府表示，去年在積極辦理電動機車相關說明宣導與試乘會，透過綠色觀光、低碳旅遊的發展，以及民宿、租賃業者的共同推動下，申請花東基金補助非常踴躍，補助輛數於去年六月即用罄，今年持續向中央爭取花東基金加碼補助1萬元，鼓勵民眾響應節能減碳，減少交通工具產生空氣污染物，提昇空氣品質。

台東縣環保局補充說明，花東基金補助加碼補助1萬元的部份限400輛，申請汰舊換購電動機車注意須年滿十八歲，需設籍台東滿四個月以上，且以前未申請過花東基金補助者，購車發票開立廠商也需設籍台東縣境內，申請車輛應至台東監理站申請掛牌，並認明經濟部TES標章，補助辦法相關詳情可上台東縣環境保護局網頁或搜尋臉書粉絲專頁「電動機車購買補助申請」查詢，洽詢補助專線：089-225228。

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