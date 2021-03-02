八里掩埋場狂燒！熊貓「揪5店家」送暖警消　霸氣粉紅車聚被讚爆

▲最暖車聚。（圖／翻攝自臉書／八里）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市八里垃圾掩埋場28日傳火警事故，直到隔天中午火勢仍未撲滅，濃厚的燃燒塑膠臭味持續飄散。眼看警消人員長時間辛苦救災，在地熊貓自主發起集資，串聯炸物店、早餐店和手搖飲店，一起送暖做愛心，而熱血畫面曝光後，也讓眾人相當感動。

熱心網友在「八里」社團發文表示，228連假不平靜，八里垃圾掩埋場悶燒，打火英雄們也在持續救災，「八里熊貓Hero發起集資，熊貓外送夥伴們以及店家，一起發物資做愛心。」

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她也列出感謝名單，包括全體八里熊貓外送員、炸G行家八里店、龍鹹酥雞八里店、麥味登八里小麥店、舞茶道八里店、清玉八里店，最後也再次直呼「發爾麵辛苦了，感謝大家。」

▲八里掩埋場持續悶燒超過30小時，白色惡臭濃煙飄散天際。（圖／記者陳豐德翻攝）

拉回這起事件，28日掩埋場傳出火警，消防單位獲報到場時，發現堆置家具的區域起火燃燒，範圍大約500平方公尺，立即出動17車、36人佈水線灌救，所幸無人員傷亡。

原以為火勢已受到控制，怎料隔天雙北的天空灰矇矇，民眾出外也聞到燒塑膠的惡臭味，經查發現來源竟是前一天起火燃燒的八里掩埋場，後來警消再出動150人、義消115人，合計265人、94輛消防車，並持續派遣重機具灑水。