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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

不准撒人民幣、拜金！　抖音3973個帳號遭「禁封」

▲▼ 陸抖音禁止撒錢炫富等違規行為 。（圖／翻攝 抖音）

▲ 陸抖音禁止撒錢、炫富等違規行為 。（示意圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名社交平台抖音大整頓，安全中心發佈治理處罰公告，清理涉嫌刻意炫富、惡意炒作、有違社會公序良俗的帳號，就連大量拋灑人民幣畫面都不行，否則用戶帳號將被禁言、封禁。據了解，從1月以來，抖音已清理類似視頻2862條、音頻324條、話題47個，封禁違規帳號3973個。

《澎湃新聞》指出，抖音安全中心公告顯示，未來將長期打擊平台上涉及違規行為的內容，將嚴格按照平台管理規則處罰相關賬號。主要包括，宣揚拜金主義、攀比享樂、幻想暴富內容等生活方式和不良價值觀的內容。

▲▼ 陸抖音禁止撒錢炫富等違規行為 。（圖／翻攝 抖音）

▲在抖音撒錢也算違規行為 。（示意圖／翻攝 每日熱搜）

報導稱，其中刻意炫富、幻想奢豪創作內容，列為第一個清理目標。舉例，抖音安全中心曾接到網友舉報，某用戶「mit***bao」發布一條短視頻有拋撒人民幣現金行為。經審核評估後，故意展示大量現金、撒錢等行為，不符合平台價值觀。

抖音安全中心其他5項規定，同樣針對刻意炫富、嫌貧愛富思想，嘲笑諷刺等不良行為，加以管控。像是，不正當展示自身優越條件、社會地位，存在對非富群體進行歧視、嘲諷或攻擊等行為的內容；涉未成年人發佈大量奢侈品信息，以及其他非理性炫富行為、語言的內容

另外，以「白富美」、「高富帥」、「白手起家逆襲成精英」、「回國留學生」等人設進行營銷、社交或詐騙的內容；不正當使用人民幣等貨幣，故意展示大量現金、撒錢等方式的內容；製作、銷售炫富類視頻、圖片、文案等內容。

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