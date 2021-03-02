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影片影射連家致富傳奇挨告　基進黨劉恆溦警局應訊：歷史抹不去

▲台灣基進黨台南黨部新聞部主任劉恆溦在網路發佈影片遭連惠心委託律師提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣基進黨台南黨部新聞部主任劉恆溦在網路發佈影片，遭連惠心委託律師提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣基進黨台南黨部新聞部主任劉恆溦日前在網路上傳影片，指涉連家與中國國民黨的利益糾葛，日前遭連戰女兒連惠心出面代表委託律師提告；劉2日遭大安警分局約談到案說明，她步入警局時仍表示自己從事政治工作「必須堅強起來」，並強調「歷史無法抹去」。

▲台灣基進黨台南黨部新聞部主任劉恆溦在網路發佈影片遭連惠心委託律師提告。（圖／記者張君豪翻攝）
▲台灣基進黨台南黨部新聞部主任劉恆溦在網路發佈影片遭連惠心委託律師提告。（圖／記者張君豪翻攝）

基進黨台南黨部新聞主任劉恆溦2月25日透過臉書發文說明，遭連家提告是因為她拍攝「中華民國七大不可思議事件」影片，裏頭談到連家與國民黨的利益關係，導致她被告。

劉女PO文在臉書表達：「第一次被告，內心說沒有畏懼是騙人的」，原來讓我們討論歷史的空間仍被限縮，無法談論、更不會有真相，但仍有人不斷要我們「放下仇恨、和解共生」，她質疑，「台灣人到底要被欺負多久呢？」

劉恆溦2日上午在基進黨台南黨部主委李宗霖、基進黨中央新聞部副主任王挺之陪同下到大安警分局進行說明，並在步入警局前接受媒體訪問表示：連家在威權統治過程中，致富傳奇及黨國合作模式，很多資料都是網路公開資訊，她因為說出可受公評之事被告，這樣以訴訟凌人的歷史要持續多久？

劉女強調，若這些公開資料及他所質疑的內容有誤，對連家造成名譽損壞，「那連家能否對外說明清楚致富過程呢？」劉恆溦短暫說明約10多分鐘後，在同黨人士陪同下步入大安警分局應訊。

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