外送妹接單「送到飯店102房」　櫃台驚：沒這間喔！結局神轉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女外送員日前接到訂單，並送餐到某間飯店，沒想到詢問櫃台人員時，竟得到「沒有這間房號」的答案，原以為是碰上惡作劇或靈異事件，最後客人親自撥電話到櫃台，才確定是烏龍一場。

女網友日前在「外送員的奇聞怪事」娓娓道來，當天她送餐到某間飯店，並表示要送到102號房，結果櫃台小姐卻驚呆直呼，「我們沒有102耶！」

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聞言，她立刻打給點餐客人，而對方卻堅持，「我們房間門口就是102啊」，同時也叫另一名友人到門口確認，答案依舊是102號。

▲結果是702號房。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

眼看雙方僵持不下，原po乾脆請客人自行下樓取餐，此時對方靈機一動，直接打給櫃台，接通後真相才終於大白，原來房號並非102，而是702，這讓她瞬間無言，「白眼翻到後腦勺，1跟7傻傻分不清楚嗎，還是炮傻了呢？」

對此，網友們也紛紛回應，「該去看眼科了」、「跟我遇到一樣狀況，客人備註105，結果櫃台說沒有，直接請我出去，然後一陣溝通之後，是1005...覺得累」、「人家炮打到一半，妳硬要他穿褲子去外面看房號」、「哈哈哈～我不自覺的笑了」、「真的是，鬼遮眼的模式」、「嚇死...還以為有靈異事件」。