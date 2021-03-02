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捐款名義「隱形人」原因曝光！真實身分是總經理⋯理由超催淚

▲▼從前校園裡功課不好的學生常被忽視，博幼基金會關注弱勢童。（示意圖／Facebook／博幼基金會）

▲博幼避免弱勢學童成為「隱形人」。（示意圖／翻攝自Facebook 博幼基金會）

記者林育綾／綜合報導

李家同今（2）日在臉書分享，從前擔任博幼董事長時，常有一位捐款人名字總是加註「隱形人」三個字，後來得知對方是一位企業總經理，國中時因為功課不好，被許多師長忽視，明明存在但對多數人來說就像是「不存在」，才給自己取了這綽號，如今也時常幫助弱勢童，但感慨「社會上仍然有太多的隱形人」。

李家同提到當年擔任博幼董事長時，常有一位蔣桓文先生常常捐款，但名字下永遠加註了三個字「隱形人」，同仁對這件事很好奇，後來他也循線連絡上，發現對方是一位光電公司的總經理，還熱情邀約他到公司參訪，才意外得知這三個字背後的故事。

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李家同寫道，蔣桓文童年原本在鄉下唸書，後來隨父母搬到都市上國中，進度卻完全跟不上，成績永遠是班上最後一名，而老師們都只注意功課好的學生，對他毫不關心，彷彿他不存在。

直到國二考英文、數學、自然時，他在每科考卷上寫「我都不會」，英文老師注意到，但只找他談過一次就忘了他；數學老師完全不理會；最後只有自然的張老師留意，發現他程度差到只有小學五年級程度，還特別每週幫他補習。

在張老師的幫助下，即使他不可能考得太好，太難的題目仍不會做，但已經能跟上進度、做普通的題目，即使這已經是明顯的進步，不過其他老師仍沒有注意到他。「他總記得，畢業典禮以後，看到大門口的紅布條上註明了某某同學考上台中一中，他體會到學校只可能注意到厲害的學生」。

由於張老師是基督徒，後來教友也十分熱心幫忙教導課業，讓他唸書沒問題了，有一天蔣桓文在無意中看了H.G.Wells寫的《隱形人》，便想起自己在國中一年級時宛若一個隱形人，明明存在，但大多數人似乎感覺不到到他的存在，他才替自己取了「隱形人」的綽號。而之所以捐錢給博幼，就是因為博幼知道弱勢孩子的存在。

李家同說，對博幼而言，這些孩子不是隱形人，而蔣先生也會在周末時，親自去幫助一些弱勢孩子，替他們補習功課，就是不希望他們成為隱形人。「不過他總是很感慨，社會上仍然有太多的隱形人。」並說「我真希望我們國家有一天沒有隱形人。」

網友看了文章也紛紛感動「每次看校長寫的文章，都會讓我想哭.....」、「希望社會上對隱形人能越來越少，請大家一起支持博幼。」、「善行隱形人 影響改變永流傳」、「感謝社會善心人士的幫助，協助隱形人蛻變」也有人感慨說「很多國中老師教學進度也還是以功課厲害的學生為主，挑自修也是」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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