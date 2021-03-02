走回昨天不是夢！兩島相距3km「時差竟達21hrs」　網見原因歪樓了

▲大小迪奧米德島之間距離非常靠近，站在岸邊就能看見對面的島嶼。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國與俄羅斯雖然分屬美洲和歐洲兩個不同大陸，但這兩國實際上從太平洋最北端的白令海峽（Bering Strait）看來，其實只相隔了區區3.9公里。最有趣的是，在這座海峽上有著2個分屬美、俄兩國的小島，他們之間只有一線之隔，形同鄰居，但這2個近在咫尺的小島，竟然有著21個小時的時差。

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綜合《鏡報》和《每日星報》報導，這兩座小島被人們稱為迪奧米德群島（Diomede Islands），西邊的島是大迪奧米德島，是俄羅斯的領土，而東邊的島稱為小迪奧米德島，為美國領土。這兩座島中間有條國際換日線，因此兩島之間雖然只相隔3.9公里，但時區並不相同，有著21個小時的時差。

一位TikTok用戶最近在網路上公開了一段解釋這個「地理奇趣」的影片，吸引了眾多網友的關注，有網友表示，「想像一下你在兩個島上工作的話，你可以在一天內上兩個8小時的班」，也有網友指出，「你在其中一個島上跨完年後，走到另一個島，又可以『逆轉時間』再跨一次了」。

雖然這兩座島嶼中隔了一片很小的海，但到了天寒地凍的冬季，兩島之間會結成厚厚的「冰橋」，連接美、俄兩國。儘管法令並不允許人們直接從冰橋上跨島而行，但人們要在冬天透過走路來「穿越時間、回到過去」，是可行的。

目前，美國的小迪奧米德島上還住著約110人的土著居民，但大迪奧米德島上已無人居住，島上只有幾家小小的軍事單位。另外，由於大迪奧米德島的時間比小迪奧米德島早21個小時，所以大迪奧米德島也有明日島（Tomorrow Island）的別稱，而小迪奧米德島又被稱為昨日島（Yesterday Isle）。

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