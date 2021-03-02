美國會委員會警告：太依賴台灣「將失半導體優勢」　籲出口設限

▲ NSCAI警告，美國可能因過於依賴台灣而失去微電子尖端優勢。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）今天建議國會收緊晶片製造技術的「咽喉點」，以防中國半導體產業在未來幾年超越美國。

人工智慧國家安全委員會由搜尋引擎龍頭谷歌（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）主導。路透社報導，委員會建議限制中國採購必要製造設備以生產先進運算晶片的能力，這類晶片被用於臉部辨識等方面的監視技術。

一名委員會官員表示：「中國正在世界各地積極推動宣揚威權主義，歸根究柢就是半導體。」

許多晶片製造設備來自應用材料公司（Applied Materials Inc.）和科林研發股份有限公司（Lam Research）等美國企業，這些公司早已受到美國出口管制。但日本尼康公司（Nikon Corp.）和佳能公司（Canon Inc.）及荷蘭艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）等企業也生產關鍵設備。

委員會的報告建議美國與這些國家協調，制定每個國家「推定拒絕」核發出口許可證讓先進晶片製造工具輸往中國的政策；報告還建議將限制中國半導體產業落後美國兩代的規範措施正式列入美國政策。

除了保護美國及盟邦晶片製造技術的行動外，報告也建議採取措施促進美國半導體製造，以改善數十年來半導體產業遷移至台灣和韓國的狀況。

英國「金融時報」報導，委員會的結論提到，美國可能因為依賴台灣晶片製造商，而將失去攸關商業與軍事成就的半導體優勢。施密特說：「因為我們依賴台灣，我們很快就要失去驅動我國企業與軍事發展的微電子尖端優勢。」

報告提議斥資350億美元（約新台幣9824.5億元）供資助晶片廠和研究，這與總統拜登上週推動國會撥款370億美元（約新台幣1兆300萬元）以支持晶片業的承諾相呼應。

委員會也要求為半導體設備提供40%投資稅收抵免，鼓勵晶片商在美國設廠，同時讓美國工具製造商受益。

委員會官員表示：「我們的首要『保護』策略是跑得（比中國晶片業）快。」（譯者：盧映孜／核稿：曾依璇）