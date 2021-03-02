　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國會委員會警告：太依賴台灣「將失半導體優勢」　籲出口設限

▲▼ 美國總統川普,中國國家主席習近平,美中貿易,中美貿易,中美關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲ NSCAI警告，美國可能因過於依賴台灣而失去微電子尖端優勢。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）今天建議國會收緊晶片製造技術的「咽喉點」，以防中國半導體產業在未來幾年超越美國。

人工智慧國家安全委員會由搜尋引擎龍頭谷歌（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）主導。路透社報導，委員會建議限制中國採購必要製造設備以生產先進運算晶片的能力，這類晶片被用於臉部辨識等方面的監視技術。

一名委員會官員表示：「中國正在世界各地積極推動宣揚威權主義，歸根究柢就是半導體。」

許多晶片製造設備來自應用材料公司（Applied Materials Inc.）和科林研發股份有限公司（Lam Research）等美國企業，這些公司早已受到美國出口管制。但日本尼康公司（Nikon Corp.）和佳能公司（Canon Inc.）及荷蘭艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）等企業也生產關鍵設備。

委員會的報告建議美國與這些國家協調，制定每個國家「推定拒絕」核發出口許可證讓先進晶片製造工具輸往中國的政策；報告還建議將限制中國半導體產業落後美國兩代的規範措施正式列入美國政策。

除了保護美國及盟邦晶片製造技術的行動外，報告也建議採取措施促進美國半導體製造，以改善數十年來半導體產業遷移至台灣和韓國的狀況。

英國「金融時報」報導，委員會的結論提到，美國可能因為依賴台灣晶片製造商，而將失去攸關商業與軍事成就的半導體優勢。施密特說：「因為我們依賴台灣，我們很快就要失去驅動我國企業與軍事發展的微電子尖端優勢。」

報告提議斥資350億美元（約新台幣9824.5億元）供資助晶片廠和研究，這與總統拜登上週推動國會撥款370億美元（約新台幣1兆300萬元）以支持晶片業的承諾相呼應。

委員會也要求為半導體設備提供40%投資稅收抵免，鼓勵晶片商在美國設廠，同時讓美國工具製造商受益。

委員會官員表示：「我們的首要『保護』策略是跑得（比中國晶片業）快。」（譯者：盧映孜／核稿：曾依璇）

ET快訊
表哥性侵4名表妹！還在神明廳下手　姨丈氣瘋
「植物油超過5%」不准叫巧克力！金莎巧克力明年也要改名
快訊／台中3車追撞1死2傷！　目擊者嚇：紅燈沒煞車
TWG這款茶農藥超標逾2倍　287kg全退運銷毀
工業氮氣充米餅！負責人3鞠躬道歉　再轟爆料員工有問題
楊冪「超兇半球」禮服快被擠爆！　鄧超曝台上邪惡視角

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

70億飛了！她連續下注5週　開出頭獎竟「交易失敗」…痛訴：不吉利

單身女師洗完澡「滑充電中iPad」電死！大字陳屍床上3天…滿屋腐臭

川普夫婦遭爆1月就在白宮「偷打疫苗」　聲稱：都是我們的功勞！

美國會委員會警告：太依賴台灣「將失半導體優勢」　籲出口設限

1歲嬰遭斬首...屍首分離倒在血泊中　23歲媽：他不肯乖乖喝奶！

肛篩太羞恥！　日本盼大陸「排除日人」：已造成極大心理痛苦

新研究！肥胖者打輝瑞疫苗「效力減半」　抗體數僅正常值50%

3週生效！打1針即「大減80%住院風險」　英國點名「1疫苗」更好

現存最古老「泰坦巨龍化石」誕生於白堊紀　6600萬年前滅亡

妻子復仇將家暴夫綁在貨車　馬路「拖行500公尺」人撞到爆頭重傷

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

200個貨櫃無法外銷「恐損失千萬」 鳳梨伯兒嘆：可能選擇放到壞掉...

70億飛了！她連續下注5週　開出頭獎竟「交易失敗」…痛訴：不吉利

單身女師洗完澡「滑充電中iPad」電死！大字陳屍床上3天…滿屋腐臭

川普夫婦遭爆1月就在白宮「偷打疫苗」　聲稱：都是我們的功勞！

美國會委員會警告：太依賴台灣「將失半導體優勢」　籲出口設限

1歲嬰遭斬首...屍首分離倒在血泊中　23歲媽：他不肯乖乖喝奶！

肛篩太羞恥！　日本盼大陸「排除日人」：已造成極大心理痛苦

新研究！肥胖者打輝瑞疫苗「效力減半」　抗體數僅正常值50%

3週生效！打1針即「大減80%住院風險」　英國點名「1疫苗」更好

現存最古老「泰坦巨龍化石」誕生於白堊紀　6600萬年前滅亡

妻子復仇將家暴夫綁在貨車　馬路「拖行500公尺」人撞到爆頭重傷

影片影射連家致富傳奇挨告　基進黨劉恆溦警局應訊：歷史抹不去

不只雞肉飯！南機場夜市超強美食全攻略　霸氣生煎包晚來買不到

九太新洋將JC戰象　球風自比爵士名將AK47

才子皇帝播種力千古第一！睡6000處女生80子女　還挖地道青樓幽會

創9年來同期新高　勞部：4月底人力需求淨增加5萬人

70億飛了！她連續下注5週　開出頭獎竟「交易失敗」…痛訴：不吉利

如果林子偉投入選秀？　富邦蔡承儒：狀元一定選江少慶

時力公布新人事！白卿芬續任秘書長、5人共接副秘書長

網紅維他命吃了無效？醫批關鍵成分恐誤導：這3種人不能吃

興建三接毀生態？王美花：接收站18年前就已填地

特斯拉插進車頂畫面曝！貨車運將站國道狂揮手　他「急剎30m」噴白煙直撞(更新1)

國際熱門新聞

明日花綺羅大秀寢技！痛又爽讓對手認輸

遺失iPhone他PO定位協尋...竟在2500公尺深海

她私密處劇痛就醫　醫師揭超綠內幕

女傭「偷倒尿加菜」慘被開除！揭非洲都市傳說

美議員提「美台正式建交」：廢除一中政策

她租到醜男友！第二次竟遇神級鮮肉

美股大漲603點！疫苗、經濟復甦利多　台積電ADR漲2.5%

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

她滑FB見婚禮照　尪身邊新娘是別人

紐約州長古莫要求女記者吃整根香腸

她成功戒毒3年　驚人外貌曝光

少年拍叔叔「玩槍」反遭斃命！親手錄下死亡瞬間

忠犬陪女主人尋雞　遭路人開槍貫穿心肺慘死

遠距上班後遺症多　視訊壓力更大

更多熱門

相關新聞

美對中好感度創新低　台灣表現佳居第8

美對中好感度創新低　台灣表現佳居第8

美國民調機構蓋洛普（Gallup）在3月1日發布最新民調指出，美國人對中國與俄羅斯的好感度已降至歷史低點，今年這兩個國家的好感度僅剩20%與22%。蓋洛普認為，其中的主因與新冠肺炎和駭客攻擊有關。台灣與這些國家的表現相比而言亮眼得多，好感度高達72%，在世界排名中位居第8。

2劫匪持槍闖屋　威脅她：敢哭就射妳

2劫匪持槍闖屋　威脅她：敢哭就射妳

美7枚飛彈空襲敘利亞　五角大廈曝死傷人數

美7枚飛彈空襲敘利亞　五角大廈曝死傷人數

美專家：拜登制衡中國　北京相當焦慮

美專家：拜登制衡中國　北京相當焦慮

美股大漲603點！疫苗、經濟復甦利多　台積電ADR漲2.5%

美股大漲603點！疫苗、經濟復甦利多　台積電ADR漲2.5%

關鍵字：

半導體北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

「圍棋女神」14秒床片曝光！

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面