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香港首批100萬劑復星／BNT疫苗部分抵港　由國泰航空運送

▲▼國泰航空成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗到香港。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗到香港。（圖／國泰航空提供）

記者賴文萱／台北報導

首批供港的100萬劑復星醫藥／BioNTech疫苗中，部分已於今日從法蘭克福由貨機率先空運抵港，並獲優先卸放及直抵國泰航空貨運站。國泰航空發揮其在冷凍鏈運送醫藥品的豐富經驗，滿足複雜的處理要求。

國泰貨運董事歐永棠表示，每種疫苗的處理要求各有不同。其中，復星醫藥（BioNTech）疫苗必須以深度冷凍狀態運送，涉及的運輸和儲存要求更爲複雜。國泰的疫苗空運專案正好能善用國泰航空龐大的貨、客運機隊，以及廣泛的環球網絡，快捷有效地將疫苗空運至世界各地。

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▲▼國泰航空成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗到香港。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗到香港。（圖／國泰航空提供）

國泰航空至今已運送的疫苗，包括於2月19日空運首批在港使用的疫苗。該批100萬劑科興疫苗，存放於六個「溫瑞通」（Envirotainer）e2 RAP恆溫貨箱，以保持疫苗處於攝氏2至8度的環境 ，並放置於定期客運航班CX391的空中巴士 A330腹艙中運送。

在同一航班上，另外有20萬劑科興疫苗轉運往墨西哥。裝有該批疫苗的「溫瑞通」e2 RAP恆溫貨箱先被置在恆溫車，再拖運到國泰航空貨運站，然後轉運到處於攝氏15至25度的冷凍庫暫存並充電，再由國泰波音747-8F貨機深夜營運的CX086航班，經安克雷奇飛抵墨西哥城。

▲▼國泰航空成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗到香港。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空成功空運首批復星醫藥／BioNTech疫苗到香港。（圖／國泰航空提供）

國泰航空另也指出，將再運送80萬劑疫苗至墨西哥。國泰貨運也於二月較早時採用相同的配套及航班時間，由北京經香港空運送了一批「康希諾生物」（CanSinoBIO）疫苗到墨西哥，亦於早前處理了一批復星醫藥／BioNTech疫苗至檳城。

為了加強與歐洲疫苗生產樞紐的連繫，國泰貨運再增加了每周兩班由波音777航機運作的只載貨航班，專門往返同樣取得CEIV醫藥品運輸認證的布魯塞爾和香港機場，形成藥品運送通道。

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