▲國泰航空即起提供旅客免費新冠肺炎保險，涵蓋檢疫津貼、醫療費。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國泰航空今（7）日宣布，與安盛保險有限公司（AXA安盛）合作，為所有國泰乘客提供COVID-19的免費保險，讓乘客出遊時加倍放心。

即日起至2021年2月28日期間，所有國泰航空航班的乘客可獲免費額外保障，涵蓋於海外期間診治COVID-19的醫療費用。乘客預訂該期間的任何國泰航班，都可以自動獲得此免費保障。

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保障範圍包括醫療及住院費用，如乘客必須進行COVID-19聚合酶鏈反應檢測和住院，所需醫療費用會獲保障，最高保障額達200,000美元。

▲國泰航空即起提供旅客免費新冠肺炎保險，除涵蓋海外醫療費之外，若需接受強制隔離，也可獲得每人每天100美元的檢疫津貼。（圖／國泰航空提供）

乘客如因COVID-19而需接受強制隔離，也可獲長達14天、每人每天100美元的檢疫津貼，以協助應對突發情況。此外，國泰航空會接載受影響乘客、同行旅伴和子女返回原居地，並提供24小時緊急服務諮詢熱線。此項保險的保障有效期為30天，由乘客的出發日起計，直至返回原居地為止，以較早的時間為準。

國泰航空表示，也已推出名為「國泰護航」的一系列加強措施，照顧乘客從辦理登機手續至登機的每項細節，讓旅行更安心。措施包括體溫檢測、零接觸辦理登機手續及登機安排、於登機櫃位及其他旅客設施上應用抗菌塗層。

同時，也要求乘客及機組人員在整個航程期間必須佩戴口罩、加強清潔及消毒所有物件的表面，並採用高效微粒子空氣過濾系統（HEPA），有效過濾空氣中99.999%的懸浮污染物。

▲阿聯酋航空也有推出免費的全球COVID-19給付。（圖／阿聯酋航空提供）

事實上，除了國泰航空之外，阿聯酋航空於7月已率先業界推出免費的全球COVID-19給付，為於旅程中確診感染COVID-19的旅客支付所有醫療及隔離費用，最高給付金額可達150,000 歐元，以每日 100 歐元給付為期 14 天的隔離費用，讓旅客們能充滿信心的飛往世界各地。

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