聯合航空12月起台北-舊金山航線增班　直飛航班達每周5班

▲聯合航空12月起增加台北-舊金山直飛航班班次。（圖／聯合航空提供）

記者賴文萱／台北報導

聯合航空今（10）日宣布，台北-舊金山直飛航班由每周3班增加為每周5班，並於12月5日起正式生效。原台北-舊金山直飛航線因新型冠狀肺炎疫情以及世界各國相關出入境隔離規定，導致載客需求降低並一度於3月20日起暫時停飛。目前航線已於11月3日恢復每周3班的載客服務。

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▲聯合航空自12月5日起將開始運營每周5班的台北-舊金山直飛航班。（圖／聯合航空提供）

聯合航空自12月5日起將開始運營每周5班的台北-舊金山直飛航班，旅客可選擇每周二、三、五、六和日從台北出發；另外由舊金山出發的旅客，則可選擇搭乘周一、三、四、五和日的航班飛往台北。

▲聯合航空12月起台北-舊金山直飛航班班次表。（圖／聯合航空提供）

此直飛航線將由波音777-300ER機型執飛，並配備獲獎肯定的聯合航空 Polaris商務艙、聯合豪華經濟艙、舒適經濟艙與經濟艙多種選擇。旅客自即日起可透過聯合航空官網 （united.com）、官方手機APP （United），或直接洽詢各大旅行社購買新增航班的機票。

▲▼聯合航空台北-舊金山直飛航班，將由波音777-300ER機型執飛。（圖／聯合航空提供）

美國聯合航空銷售董事總經理戴亞斯（Walter Dias）表示，很高興在11月 3 日宣布恢復台北-舊金山營運後，能再增加每週兩班的服務，這也代表台北與舊金山之間的載客及貨運都有著持續且穩定的需求。

戴亞斯說，未來將持續尋找成長機會，以優良服務繼續協助台灣地區旅客輕鬆往來台美兩地，抵達舊金山的旅客依然能藉由樞紐機場-舊金山國際機場便利的轉機至超過40個美國城市。

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