香腸掉地上「洗過再丟滷鍋」　他嗆不再光顧！網戰爆：是最乾淨的

▲香腸掉到地上，店家洗完再丟入鍋內，讓原PO看傻眼！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

新北一名男網友去逛永和樂華夜市，一時嘴饞想吃滷味，便點了小香腸，接著就站在一旁靜靜等待，豈料下一幕讓原PO傻眼，「小香腸下滷鍋前的瞬間掉到地上」，而阿姨先拿去清洗，接著跟同事聊天，再把食物丟進鍋子裡。文章曝光後，一派網友揚言母湯，而另一派反認為原PO大驚小怪。

原PO在臉書《我是永和人》抱怨，當下以為阿姨會丟進廚餘桶，結果是拿到後面洗手台清洗後，再丟進滷鍋裡。對此，原PO心有疙瘩詢問，結果店家回應食物有「換過」，原PO堅持不肯退讓，最後店家才整碗到掉重新煮過。

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原PO搖頭直呼，以後不會再光顧了，「我了解夜市食物難免衛生有疑慮，但是掉在地上有需要省這個成本？要紙碗還要加5塊，店家錢真的賺不夠嗎？所以整個滷鍋都是柏油路面的沙塵很節省？」至於店家的態度，也讓原PO相當不滿，「當從頭看到尾的人是白痴？」

文章曝光後，一派網友狂作嘔，「做生意要道德良心」、「版主是對的，態度也不是奧客，做吃的衛生是基本，路邊攤也不能這樣搞！單價不低的路邊攤更必須注重衛生！挺你一個」、「太不ok了吧...虧他們生意那麼好，連這一個小香腸都不願意吸收成本」、「說真的，這家不是那麼好吃 」、「N年前，一家人吃了全拉肚子掛急診，嚇得再也不敢再上門了」。

▲網友兩派戰爆！（圖／翻攝我是永和人）



不過有網友替店家護航，「其實那個小香腸，是唯一有洗過，最乾淨的，其他的露天放在馬路邊，可能灰塵更多」、「如果人家有監視器，顯示有換就告你啦，就算沒有，也是各說各話」、「撿起清洗沒問題的」、「其實有洗過還好吧？而且重點是還會進滷鍋煮阿，又不是滷好的東西裝袋過程中掉地上洗一洗直接又丟進你的袋子，這樣就很不ok，所以有什麼好大驚小怪呢」。