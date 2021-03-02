年輕一輩沒看過！外送員掏「特殊10元」被疑假幣　網友嗨喊400收

▲加油站員工以為是假幣。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）



記者黃可昀／綜合報導

拿到長得不一樣的硬幣，別急著以為它是假幣，有可能是價值不斐的紀念幣！一名外送員昨天去加油結帳時，掏出一把零錢給對方，其中一枚10元硬幣看起來不太一樣，雖然上頭有使用多年的痕跡，但卻不是國父孫中山的肖像，所以加油站員工拒收。內行網友一看就識破，「這外面一個賣400！」

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出硬幣照，上頭寫著中華民國88年發行，原本的孫中山肖像變成大大小小的硬幣圖樣，1元、5元、10元、50元全都有，甚至還有過去流通的伍角，他與加油站員工以前都沒見過這種10元，當下員工為了避免收到假幣的疑慮，所以拒絕收這枚10元，原PO也無奈地說，「老實說我也不知道這是不是假幣，我也就給他換了個10塊。」

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▲不僅是真幣，還是發行50年限量紀念幣。（圖／翻攝自央行官網）



底下留言指出，「我有好幾個，這個已經很久了，現在很多年輕一輩的可能不知道了」、「這個我8年前做加油站時收過，我還收藏起來欸」、「可能這個紀念幣推出的時候很多年輕人還沒出生吧」、「我可以跟你換嗎」、「值得收藏，我也有一個，超可愛的」、「100塊跟你買」。

實際查詢央行官網，確實能找到這枚10元紀念幣，當初是為了紀念新台幣發行50周年所設計，正面是已發行的各類硬幣重疊圖案，背面則鑄上「新臺幣發行五十週年紀念」，並備註年份1949至1999年，鑄造數量有3000萬枚，其中26萬枚與銀幣組裝成套幣。

▼還有網友曬出2000年千禧年龍幣。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

