　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年輕一輩沒看過！外送員掏「特殊10元」被疑假幣　網友嗨喊400收

▲▼紀念幣。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲加油站員工以為是假幣。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

記者黃可昀／綜合報導

拿到長得不一樣的硬幣，別急著以為它是假幣，有可能是價值不斐的紀念幣！一名外送員昨天去加油結帳時，掏出一把零錢給對方，其中一枚10元硬幣看起來不太一樣，雖然上頭有使用多年的痕跡，但卻不是國父孫中山的肖像，所以加油站員工拒收。內行網友一看就識破，「這外面一個賣400！」

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出硬幣照，上頭寫著中華民國88年發行，原本的孫中山肖像變成大大小小的硬幣圖樣，1元、5元、10元、50元全都有，甚至還有過去流通的伍角，他與加油站員工以前都沒見過這種10元，當下員工為了避免收到假幣的疑慮，所以拒絕收這枚10元，原PO也無奈地說，「老實說我也不知道這是不是假幣，我也就給他換了個10塊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼發行50年紀念幣。（圖／翻攝自央行官網）

▲不僅是真幣，還是發行50年限量紀念幣。（圖／翻攝自央行官網）

底下留言指出，「我有好幾個，這個已經很久了，現在很多年輕一輩的可能不知道了」、「這個我8年前做加油站時收過，我還收藏起來欸」、「可能這個紀念幣推出的時候很多年輕人還沒出生吧」、「我可以跟你換嗎」、「值得收藏，我也有一個，超可愛的」、「100塊跟你買」。

實際查詢央行官網，確實能找到這枚10元紀念幣，當初是為了紀念新台幣發行50周年所設計，正面是已發行的各類硬幣重疊圖案，背面則鑄上「新臺幣發行五十週年紀念」，並備註年份1949至1999年，鑄造數量有3000萬枚，其中26萬枚與銀幣組裝成套幣。

▼還有網友曬出2000年千禧年龍幣。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲▼紀念幣。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

ET快訊
民眾撿「裝7萬現金皮夾」送警局　27歲警竟私吞下場慘了
前AV女優觀月雛乃大戰400男爆紅　神隱39歲近況曝光
圍捕影片曝！警高美館旁連轟20多槍　嫌犯中彈身亡
快訊／高雄美術館外警匪槍戰20多槍！通緝犯中彈慘死
年輕一輩沒看過！外送員掏「特殊10元」被疑假幣　網嗨喊400

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3／4開賣！高鐵清明「加開229班車」　搭車可飲食、每車都配自由座

剩155元還借室友100！他去銀行更悲劇：天啊　釣出全台好心人

八里掩埋場狂燒！熊貓「揪5店家」送暖警消　霸氣粉紅車聚被讚爆

硬體設備出問題！高鐵售票系統「故障6小時」　今晨1:15已修好

2寶媽吃膩月子餐！訂外送見餐盒「手寫4字」被暖哭：特別感動

漢來海港餐廳規定員工「手機集中保管」　台南市勞工局回應了

「攝影社很少被看見⋯」建中松高聯手策展　文總城南空間首度展出

女無口罩硬闖「那我不說話」　店員結帳見1幕崩潰！同行1句話有效

跪接七爺八爺信封！他聽3個月鐵鍊聲　過來人：帶走姨婆了

第二屆龍崎光節空山祭落幕！近17萬人次進場朝聖　總票房破600萬

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

200個貨櫃無法外銷「恐損失千萬」 鳳梨伯兒嘆：可能選擇放到壞掉...

3／4開賣！高鐵清明「加開229班車」　搭車可飲食、每車都配自由座

剩155元還借室友100！他去銀行更悲劇：天啊　釣出全台好心人

八里掩埋場狂燒！熊貓「揪5店家」送暖警消　霸氣粉紅車聚被讚爆

硬體設備出問題！高鐵售票系統「故障6小時」　今晨1:15已修好

2寶媽吃膩月子餐！訂外送見餐盒「手寫4字」被暖哭：特別感動

漢來海港餐廳規定員工「手機集中保管」　台南市勞工局回應了

「攝影社很少被看見⋯」建中松高聯手策展　文總城南空間首度展出

女無口罩硬闖「那我不說話」　店員結帳見1幕崩潰！同行1句話有效

跪接七爺八爺信封！他聽3個月鐵鍊聲　過來人：帶走姨婆了

第二屆龍崎光節空山祭落幕！近17萬人次進場朝聖　總票房破600萬

惡霸魚「嘴邊飄橘紅裙擺」缸內優游　她嚇瘋：老闆說很溫馴！

做炸彈不慎自爆！無業男全身炸裂　「屍塊噴飛10m」野狗啃食下肚

苗栗偷車賊路口遇警「一路巴庫」　駕車拒捕「撞警車逃逸」

3／4開賣！高鐵清明「加開229班車」　搭車可飲食、每車都配自由座

半年說掰掰！東區手搖飲不敵高租金　名媛加持品牌也倒下

剩155元還借室友100！他去銀行更悲劇：天啊　釣出全台好心人

證券期貨業Q4遭「客訴」案件　居金融三業之冠！

港47名泛民人士保釋案2日續審　「馬拉松式」偵訊4人不適送醫

婦科投保必看！業者曝「3大重點」應付大小病：實支實付保額高

一口咬定「Baby黃曉明已離婚」：兒歸父親！ 粉絲被記者惹火開罵了

特斯拉插進車頂畫面曝！貨車運將站國道狂揮手　他「急剎30m」噴白煙直撞(更新1)

生活熱門新聞

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

今「雨最多」降10℃！網驚：以為颱風來了　周末再變天

沒戴套下體卻「掉出碎片」　女友：半年前卡的

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

3波變天！開工降10度轉雨　周末「水氣更多」連下3天

高中妹拍「14分鐘破處片」　原因超前衛！

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

黑心寶寶米餅回應了！堅持不道歉　宣布6款可退貨

外送訂單「用戶不須付錢」！他細看氣炸

館長讚羅志祥認購200箱鳳梨「叫小賀」

爽工月薪6萬　他卻嚇到想離職

無聊撩一下…5星座「很會搞曖昧」！網怒點名雙子：超無言

外送員裝密錄器！燒烤老闆：逼1分鐘出餐　公告回擊了

更多熱門

相關新聞

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

不少人會將零錢存下來，存到一定的量之後再拿去銀行換成鈔票，一名男網友過年存了一些錢，開工後提著一桶水桶，裡頭裝滿10元銅板，到銀行要換成鈔票去買貨，卻被站在門口的主管阻止表示「不能換」，要他存進去再去提款機領出來，讓他相當驚訝，以前都沒有問題，什麼時候銀行變得不能換錢？

男童過年吃水餃！　1年後胃挖出「2腐蝕硬幣」

男童過年吃水餃！　1年後胃挖出「2腐蝕硬幣」

10元硬幣「被打洞」！ 內行人曝黑暗用法

10元硬幣「被打洞」！ 內行人曝黑暗用法

黑狗水溝尿尿撿回60塊！媽超開心

黑狗水溝尿尿撿回60塊！媽超開心

生日收「帆船造型」1元銀幣！網曝：價值破萬

生日收「帆船造型」1元銀幣！網曝：價值破萬

關鍵字：

紀念幣硬幣10元

讀者迴響

熱門新聞

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

7歲嗯哼近照曝光「是縮小版李現」！網友暴動了

「圍棋女神」14秒床片曝光！

明日花綺羅大秀寢技！痛又爽讓對手認輸

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面