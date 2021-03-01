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六堆300年祈福尖炮城完美句點　蘇清泉：要讓下一代引以為傲

▲六堆300年祈福尖炮城於萬巒鄉五溝國小舉辦尖炮城決賽，吸引許多隊伍報名參加 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲六堆300年祈福尖炮城於萬巒鄉五溝國小舉辦尖炮城決賽，吸引許多隊伍報名參加 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

六堆300年祈福尖炮城28日於屏東縣萬巒鄉五溝國小熱鬧舉辦尖炮城決賽，吸引許多隊伍報名參加，有意爭取國民黨提名參選2022年屏東縣長的安泰醫院榮譽院長蘇清泉也參與，並肯定、認同及重視文化傳承的重要性，絕對要讓下一代更認識自己成長的這一片土地與風土文化，並引以為傲。

▲六堆300年祈福尖炮城於萬巒鄉五溝國小舉辦尖炮城決賽，吸引許多隊伍報名參加 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼祈福尖炮城。

▲六堆300年祈福尖炮城於萬巒鄉五溝國小舉辦尖炮城決賽，吸引許多隊伍報名參加 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

「尖炮城」是客語的「攻炮城」，起源於萬巒鄉五溝水地區，是客家先民來台開墾初期，用以通知其他堆民，禦敵的信號，後來演變成每年元宵節攻炮城競賽，向伯公祈求平安的活動，傳承客家團結精神與文化。

▲六堆300年祈福尖炮城於萬巒鄉五溝國小舉辦尖炮城決賽，吸引許多隊伍報名參加 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼蘇清泉到場加油並肯定。

▲六堆300年祈福尖炮城於萬巒鄉五溝國小舉辦尖炮城決賽，吸引許多隊伍報名參加 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

炮手們需要先引燃手中的爆竹，再丟擲入高懸10~12米的炮籠內，讓爆炸的火花再引燃籠內的爆竹，非常考驗參賽者的膽識、臂力與運氣，每年都吸引上百隊參與競賽領獎金。在關鍵的最後幾秒，成功投擲完全引爆，隊員們可都是激動的擁抱成一團了，完美展演團隊精神。

另外，二日活動中的五福體驗闖關活動：伯公祈福、祈福花包、跌三烏、客家盤花、趣味版印，寓教於樂，吸引了很多鄉親們攜老扶幼體驗。而大批地方志工們，無私熱情的協助奉獻也令人感動。

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