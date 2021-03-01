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哈利王子專訪曝光！憂黛妃悲劇重演　深情望梅根：至少我們有彼此

▲▼哈利王子及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 哈利與梅根將不再重返王室擔任公職。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）接受美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪的內容將於美東時間7日播出，CBS電視台28日釋出2段短短預告，只見歐普拉似乎為這對夫婦的談話內容震驚不已，令觀眾都迫不及待聽他們親口道出王室秘辛。

影片中可見，歐普拉向梅根提出敏感的問題，「妳是沉默（silent）還是被噤聲（silenced）？」她補充，「我只是想讓大家都清楚，沒有什麼話題是不能談的。」另一段對話中，她向梅根說道，「『幾乎無法生存』這句話聽起來像是有什麼引爆點。」

預告中幾乎不見梅根開口說話的片段，哈利談到已故的母親黛安娜王妃時則表示，「我最擔心的就是歷史重演」、「對我來說，能坐在這裡跟妳對話、有妻子在我身邊，真的讓我感到如釋重負與快樂。我無法想像，這麼多年來她（黛妃）獨自經歷這個過程是什麼感覺。因為這對我們二人來說都是無比艱難的，但至少我們有彼此。」

CBS將於當地時間7日晚間8時（台灣時間8日上午9時）的黃金時段播出這段專訪，並於28日晚間新聞節目《60分鐘》廣告時段釋出這2段30秒預告。影片中歐普拉驚訝地向哈利夫婦說道，「你說出一些很令人震驚的事」、「等等，等一下」，吊足觀眾胃口。

另一方面，根據《太陽報》報導，哈利與梅根接受專訪前並未告知任何王室成員，威廉王子也不知情，且這對兄弟已經有段時間不曾交談。知情人士透露，「威廉不知道她（梅根）跟歐普拉說了什麼，王室成員都不知道。他們會和其他所有人同時知道（專訪內容），但我懷疑他們不會看。」

►哈利接受歐普拉專訪…威廉不知情！　兄弟爆「已一段時間沒說話」

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