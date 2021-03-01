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熊貓接單新制！3地區按里程獎勵報酬　業者：外送員覺得更合理

▲▼熊貓外送、FOODPANDA。（圖／記者林敬旻攝）

▲熊貓外送接單報酬改制，將里程列入獎勵。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／採訪報導

知名外送美食平台foodpanda調整接單制度！由於先前遠單、近單報酬相同，造成有部分外送員刻意拒絕遠單；如今調降一般接單，但提高里程獎勵，先在中彰投3地區試行。業者反駁「變相砍新」的說法，表示此次調整讓外送員能獲得更平衡、合理的報酬，使外送產業能有更正向的發展，「許多夥伴也都認同」。

熊貓外送平台foodpanda原先一般接單單價57元，今（1）日傳出有部分地區調降至47元，但提高了里程獎勵，也將消費者評價加入計算標的。有外送員抱怨新制度，不過也有許多人認為此次調整更合理。

foodpanda表示，目前確實將薪資結構做調整，是為了讓外送夥伴在不同情況下，都能獲得更平衡合理的報酬，並使外送產業能有更正向的發展，因此包括提高里程獎勵與加入消費者評價等計算標的，希望能透過調整提供更好的服務。業者強調，「很多夥伴都認為，這樣的調整是往更合理的方向」。

換句話說，從前的遠單、近單報酬相同，如今遠單報酬增加，將依據里程計費。而新制度目前先在台中、彰化、南投3個地區試行，至於未來會不會在全台適用，仍須評估。

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