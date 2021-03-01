茶花女死於肺炎！衛武營復刻歌劇3月登場　現代版場景接地氣

▲2016年衛武營與高雄春天藝術節聯手威爾第歌劇《茶花女》， 3月將於衛武營歌劇院復刻推出。（圖／衛武營國家藝術文化中心）

記者林育綾／綜合報導

衛武營今年3月將復刻威爾第歌劇《茶花女》，此經典被稱為歌劇史上最受歡迎、最常被製作的作品之一，一生必看一次！衛武營藝術總監簡文彬提到，這次將場景設定在現代，而且在手法上，暗示女性常被物化，有時又主導全場。另外女主角將死於肺炎，也讓劇迷認為「很符合時事」。

2016年衛武營與高雄春天藝術節聯手威爾第歌劇《茶花女》， 3月將於衛武營歌劇院復刻推出，由楊士平執導、衛武營藝術總監簡文彬攜手高雄市交響樂團、高雄室內合唱團及多位優秀聲樂家，共同在18日至21日演出4場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

簡文彬分享，這次的版本，將場景設定在現代，舞台和服裝都有現代風格，而且在手法上，特別安排合唱團站在高處，往下看茶花女的橋段，象徵女性有時被物化、成為被觀看的物件狀態；同時，有時候又是主導全場的角色。

他也提到，《茶花女》是歌劇史上最受歡迎、最常被製作的劇碼之一，故事雖然簡單，劇情卻高潮迭起；旋律也不複雜，卻能凸顯情感的豐沛。而女主角薇奧莉塔的詮釋，有兩派主張，一派是在聲音上有很多花腔；另一派則偏向低沉抒情，這次兩位女高音，剛好一人代表一種，讓觀眾聽見不一樣的表現。

《茶花女》演出卡司集結多位台灣旅歐知名聲樂家，例如兩位飾演女主角薇奧莉塔的女高音，黃莉錦是與世界三大男高音——卡列拉斯同台演唱的國際女高音。另一位女主角耿立，出生於高雄，旅居義大利並奪得多項聲樂大獎，這也是她首次在台灣以歌劇女主角的身分登台。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來