　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

茶花女死於肺炎！衛武營復刻歌劇3月登場　現代版場景接地氣

▲▼2016年衛武營與高雄春天藝術節聯手威爾第歌劇《茶花女》， 3月將於衛武營歌劇院復刻推出。（圖／衛武營國家藝術文化中心）

▲2016年衛武營與高雄春天藝術節聯手威爾第歌劇《茶花女》， 3月將於衛武營歌劇院復刻推出。（圖／衛武營國家藝術文化中心）

記者林育綾／綜合報導

衛武營今年3月將復刻威爾第歌劇《茶花女》，此經典被稱為歌劇史上最受歡迎、最常被製作的作品之一，一生必看一次！衛武營藝術總監簡文彬提到，這次將場景設定在現代，而且在手法上，暗示女性常被物化，有時又主導全場。另外女主角將死於肺炎，也讓劇迷認為「很符合時事」。

2016年衛武營與高雄春天藝術節聯手威爾第歌劇《茶花女》， 3月將於衛武營歌劇院復刻推出，由楊士平執導、衛武營藝術總監簡文彬攜手高雄市交響樂團、高雄室內合唱團及多位優秀聲樂家，共同在18日至21日演出4場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

簡文彬分享，這次的版本，將場景設定在現代，舞台和服裝都有現代風格，而且在手法上，特別安排合唱團站在高處，往下看茶花女的橋段，象徵女性有時被物化、成為被觀看的物件狀態；同時，有時候又是主導全場的角色。

他也提到，《茶花女》是歌劇史上最受歡迎、最常被製作的劇碼之一，故事雖然簡單，劇情卻高潮迭起；旋律也不複雜，卻能凸顯情感的豐沛。而女主角薇奧莉塔的詮釋，有兩派主張，一派是在聲音上有很多花腔；另一派則偏向低沉抒情，這次兩位女高音，剛好一人代表一種，讓觀眾聽見不一樣的表現。

《茶花女》演出卡司集結多位台灣旅歐知名聲樂家，例如兩位飾演女主角薇奧莉塔的女高音，黃莉錦是與世界三大男高音——卡列拉斯同台演唱的國際女高音。另一位女主角耿立，出生於高雄，旅居義大利並奪得多項聲樂大獎，這也是她首次在台灣以歌劇女主角的身分登台。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
連假最後一天！士林官邸遊客擠爆　人潮滿出畫面曝光
快訊／17歲少年遺體找到了！美麗灣戲水失蹤1夜　女師痛哭
金球獎／已故「黑豹」查德維克奪下影帝！自揭「童年悲劇」逼哭觀
正妹喊：想要皮卡丘！男臨演竟秒鑽她車頭燈狂蹭還摟腰強吻
包區露營被賞櫻遊客闖進來！就地野餐亂丟垃圾她氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

養殖環境驟變文蛤養成率降至2成　專家靠「益生菌」挽救

茶花女死於肺炎！衛武營復刻歌劇3月登場　現代版場景接地氣

UBA男籃爆種族歧視！台師大球員噴垃圾話　嗆世新洋將「黑鬼」

第一句就問胸部多大！H奶妹剛被甩「上網亂聊色」　巨砲哥讓她哭爆

南投燈會連假3天可望吸百萬人氣　水舞區煙火今晚加碼施放

試營運就有80萬人次搭乘！高雄輕軌大南環段3月1日起收費

大潭藻礁禁環團和記者！校園連署總召被擋40分：為何釣客可以？

「Qoo有種果汁真好喝」　說暴露年紀的東西！釣出一堆人

包區露營遭「賞櫻遊客擅闖」！就地野餐亂丟垃圾　氣炸：沒人管

來杯98無鉛汽油！逢甲夜市驚見「加油島」　DIY裝飲料

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

養殖環境驟變文蛤養成率降至2成　專家靠「益生菌」挽救

茶花女死於肺炎！衛武營復刻歌劇3月登場　現代版場景接地氣

UBA男籃爆種族歧視！台師大球員噴垃圾話　嗆世新洋將「黑鬼」

第一句就問胸部多大！H奶妹剛被甩「上網亂聊色」　巨砲哥讓她哭爆

南投燈會連假3天可望吸百萬人氣　水舞區煙火今晚加碼施放

試營運就有80萬人次搭乘！高雄輕軌大南環段3月1日起收費

大潭藻礁禁環團和記者！校園連署總召被擋40分：為何釣客可以？

「Qoo有種果汁真好喝」　說暴露年紀的東西！釣出一堆人

包區露營遭「賞櫻遊客擅闖」！就地野餐亂丟垃圾　氣炸：沒人管

來杯98無鉛汽油！逢甲夜市驚見「加油島」　DIY裝飲料

金球獎完整得獎名單／《王冠》4獎大贏家！已故「黑豹」奪帝　她爆冷封后

全麥涼麵＋酥脆多汁唐揚雞！高雄隱藏版美食　還有爆漿起司炸豬排

不准撒人民幣、拜金！　抖音3973個帳號遭「禁封」

陳柏惟陷「刪Q」危機？　民進黨：「報復性罷免」正當性不足

幸運餅乾「紙條寫一排數字」！他跟著號碼買　爽中1400萬彩券

養殖環境驟變文蛤養成率降至2成　專家靠「益生菌」挽救

港泛民47人被控顛覆　美國務卿籲「立刻放人」：政治參與不是罪

恐怖塵爆死傷514人！「機槍手」+八仙樂園二度判賠　原因曝光

連假最後一天！士林官邸遊客爆炸亮紅燈　動物園停車至少排1小時

花4萬官網訂購iPhone 12！拆包裹一看她當場傻眼：還是蘋果味

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

生活熱門新聞

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

阿嬤葬禮700萬！孫女崩潰：還有房貸要繳

3波變天！開工降10度轉雨　周末「水氣更多」連下3天

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

外送訂單「用戶不須付錢」！他細看氣炸

拿榮民證好衝擊！陸軍正妹「超兇全身照」曝

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

蛤蜊驚現白色疹子！原因曝光

8人團吃熱炒集體插隊　11字藉口

買到酸蛋糕！她還被店家提告

台北動物園塞爆！人滿到看不見路

更多熱門

相關新聞

4屁孩在衛武營生態池垂釣　網轟：可憐

4屁孩在衛武營生態池垂釣　網轟：可憐

高雄市衛武營都會公園是不少人的旅遊景點，當中也有許多告示牌提醒民眾請勿破壞生態景觀。不過，有網友發現，公園內的生態池旁明明有「請勿餵食、放生、捕捉水域生物」的警語，但卻有4名男子公然在垂釣，一群人還嘻嘻哈哈拍照留念，讓他相當傻眼。

衛武營新春剪花藝術

衛武營新春剪花藝術

鳳山5萬坪重劃區問世！主力將推首換宅　建商洩可望迎來三井

鳳山5萬坪重劃區問世！主力將推首換宅　建商洩可望迎來三井

英媒大篇幅報導台灣藝文重回正軌

英媒大篇幅報導台灣藝文重回正軌

重現都市傳說！魔幻事件衛武營首演

重現都市傳說！魔幻事件衛武營首演

關鍵字：

衛武營茶花女

讀者迴響

熱門新聞

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

逛老街「女兒從頭哭到尾」！過來人秒懂

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面