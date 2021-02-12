衛武營新春剪花藝術　「繁花盛開的祝福」療癒眾人

那一個充滿光的空間裡，開滿了五彩繽紛的花，單純善良的天使牛捧著他所擁有的全部美好，等待著來到面前的你。剪紙藝術家楊士毅以他滿滿的愛與關懷，在辛丑牛年的初始，獻給大家真摯無比的──〈繁花盛開的祝福〉。

▲2021衛武營，〈繁花盛開的祝福〉。

「牛是天使，就像你身邊不太會表達、總是為你默默努力的人，像天使一樣將美好的事物帶到我們的身邊。」辛丑牛年將至，剪紙藝術家楊士毅應高雄衛武營國家藝術文化中心邀請，將在2/1-2/28於衛武營的樹冠大廳西側露台呈現新春剪花藝術裝置展〈繁花盛開的祝福〉。正如衛武營文宣所寫的「爆炸療癒」，楊士毅說起他們所打造的這座「花園」，從場勘、發想、製作到完工，每一步都充滿了他如冬日暖陽般大方朗照，極欲療癒眾人、濃濃的溫暖動機。

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▲剪紙藝術家楊士毅。

百花綻放的穹頂：讓光進入的美好方式

此次的展演地點是衛武營場館三樓西側的露台，那是一個具有四面玻璃帷幕的露天空間，從正上方自然灑落的日光開朗明亮的漫溢到場館內，如楊士毅所言：「那裏好像有一種神聖的氛圍，就像一個光的容器。」

在眾人的印象裡，剪紙僅是在紙上鏤刻圖像，是靜態的平面展示，但他的想法並非如此：「對我而言，剪紙真正的工作，是將光引進到沒有光的地方，是在創造一個光可以進來的美好方式。」光為人帶來幸福光明、希望與力量，那同時也是他創作時極力想帶給大家的東西。這個充滿光的盒子，無疑是適合他大展身手的絕佳場域。

▲衛武營新春剪花裝置展佈展地點。

只是，這個露台本身已經充滿它獨特的魅力，藝術家還能在此做什麼，為它更添風采呢？楊士毅為此著實苦惱了好一陣子。他與整個團隊靜靜地待在露台內五個小時，躺在地上望著天空，什麼都不做，就已經感覺到十足的幸福。「很希望大家也可以這樣躺著看空間、看雲朵，所以我就想那不如做一個『百花綻放的穹頂』，讓大家不只能看天空，還能看雕花、牛、星光，把一整個空間都布置起來。」

圖文來源／楊士毅

（完整文章請看瘋設計）

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