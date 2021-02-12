　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衛武營新春剪花藝術　「繁花盛開的祝福」療癒眾人

那一個充滿光的空間裡，開滿了五彩繽紛的花，單純善良的天使牛捧著他所擁有的全部美好，等待著來到面前的你。剪紙藝術家楊士毅以他滿滿的愛與關懷，在辛丑牛年的初始，獻給大家真摯無比的──〈繁花盛開的祝福〉。

▲2021衛武營，〈繁花盛開的祝福〉。

「牛是天使，就像你身邊不太會表達、總是為你默默努力的人，像天使一樣將美好的事物帶到我們的身邊。」辛丑牛年將至，剪紙藝術家楊士毅應高雄衛武營國家藝術文化中心邀請，將在2/1-2/28於衛武營的樹冠大廳西側露台呈現新春剪花藝術裝置展〈繁花盛開的祝福〉。正如衛武營文宣所寫的「爆炸療癒」，楊士毅說起他們所打造的這座「花園」，從場勘、發想、製作到完工，每一步都充滿了他如冬日暖陽般大方朗照，極欲療癒眾人、濃濃的溫暖動機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲剪紙藝術家楊士毅。

百花綻放的穹頂：讓光進入的美好方式

此次的展演地點是衛武營場館三樓西側的露台，那是一個具有四面玻璃帷幕的露天空間，從正上方自然灑落的日光開朗明亮的漫溢到場館內，如楊士毅所言：「那裏好像有一種神聖的氛圍，就像一個光的容器。」

在眾人的印象裡，剪紙僅是在紙上鏤刻圖像，是靜態的平面展示，但他的想法並非如此：「對我而言，剪紙真正的工作，是將光引進到沒有光的地方，是在創造一個光可以進來的美好方式。」光為人帶來幸福光明、希望與力量，那同時也是他創作時極力想帶給大家的東西。這個充滿光的盒子，無疑是適合他大展身手的絕佳場域。

▲衛武營新春剪花裝置展佈展地點。

只是，這個露台本身已經充滿它獨特的魅力，藝術家還能在此做什麼，為它更添風采呢？楊士毅為此著實苦惱了好一陣子。他與整個團隊靜靜地待在露台內五個小時，躺在地上望著天空，什麼都不做，就已經感覺到十足的幸福。「很希望大家也可以這樣躺著看空間、看雲朵，所以我就想那不如做一個『百花綻放的穹頂』，讓大家不只能看天空，還能看雕花、牛、星光，把一整個空間都布置起來。」

 圖文來源／楊士毅

（完整文章請看瘋設計

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝
大龍峒保安宮國運籤出爐！　4籤「保守為主」寓意揭曉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「龍伯格測驗」測試你的平衡感好不好？醫：看襪子就知道

北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝

人妻實力！PO文「1讚10元」賭紅包　5000網友狂挺讓老公掏5萬認輸

衛武營新春剪花藝術　「繁花盛開的祝福」療癒眾人

初一國5恐連塞近10小時！高公局曝國道「5地雷路段」車最多

當媽友人「和兒子玩親親」狂曬照！他喊超怪…吸共鳴：身體界線呢

頭獎累積300萬！　「東森樂透」初一開新聞雲App搶好運整年

除夕一過…鞭炮巨響、擋道放煙火不甩警　全台網友FB一片暴走

大龍峒保安宮國運籤出爐！4籤「保守為主」：守住目前台灣局面

初一子時開廟門！大甲鎮瀾宮女信眾隨手一插　驚喜搶到頭香

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

「龍伯格測驗」測試你的平衡感好不好？醫：看襪子就知道

北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝

人妻實力！PO文「1讚10元」賭紅包　5000網友狂挺讓老公掏5萬認輸

衛武營新春剪花藝術　「繁花盛開的祝福」療癒眾人

初一國5恐連塞近10小時！高公局曝國道「5地雷路段」車最多

當媽友人「和兒子玩親親」狂曬照！他喊超怪…吸共鳴：身體界線呢

頭獎累積300萬！　「東森樂透」初一開新聞雲App搶好運整年

除夕一過…鞭炮巨響、擋道放煙火不甩警　全台網友FB一片暴走

大龍峒保安宮國運籤出爐！4籤「保守為主」：守住目前台灣局面

初一子時開廟門！大甲鎮瀾宮女信眾隨手一插　驚喜搶到頭香

理財也要除舊佈新！六年級生轉念選「類全委保單」　年投報率50%

膝蓋「擠牙膏」！25歲痛風男尿酸飆破800mg　手術畫面曝光

下班出車禍慘失能！16年老東家撇「職業災害」…不認帳結果曝

根本該去迪士尼上班！「寶寶版」白雪公主、壞皇后可愛超載

奴才忘獎勵！貴賓解放完急跺腳　回頭確認：真的有尿！

北京現場／集中隔離點「春節大禮包」開箱！　除夕神秘加菜

黃小柔超怕魚「堅持去水族館」頭暈想吐狂衝：想為小孩留回憶

「龍伯格測驗」測試你的平衡感好不好？醫：看襪子就知道

讓體育賽事像電動一樣　東京用5G打造奧運

本土劇女神新年大解放！陳子玄曬邪惡視角　「胸前車頭燈」超閃

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

初一9大禁忌　喊人全名衰整年

小年夜「越晚雨越大」　開工日可能有寒流

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

紅包禁忌14點總整理！用百鈔取代千鈔添福氣

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

大龍峒保安宮國運籤出爐！廟方：4籤「保守」為主

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

2021辛丑牛年安太歲、點光明燈消災祈福

護理師染疫家人全確診！丈夫康復出院

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

湧蓮寺籤詩出爐！國運籤「大吉」

更多熱門

相關新聞

郭台銘自拍影片賀新春　四句吉祥話藏玄機！

郭台銘自拍影片賀新春　四句吉祥話藏玄機！

鴻海創辦人郭台銘今（11）日除夕夜也不忘跟大家拜年，晚間約18時左右特別在個人臉書上PO出拜年影片，向大家拜年並祝賀大家新年快樂，其中他所說的吉祥話也暗藏玄機。

大馬除夕習俗大不同　5禁忌全公開

大馬除夕習俗大不同　5禁忌全公開

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

令人驚呼時間過得真快的益智遊戲

令人驚呼時間過得真快的益智遊戲

年終獎金不滿意帶動轉職潮？　人力銀行：求職點擊數激增15%

年終獎金不滿意帶動轉職潮？　人力銀行：求職點擊數激增15%

關鍵字：

新年 吉祥 剪紙 衛武營 藝術

讀者迴響

熱門新聞

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

辛龍睽違4個半月發聲！　除夕夜吐正向5字

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

高雄夜市除夕夜亂鬥！5歲女童遭爆頭

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

雙魚座中獎機率大！新年財運亨通「5星座」

過年10大禁忌別踩　整年超好運

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

側寫／峮峮「跨越心中的坎」笑了

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面