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4屁孩在衛武營生態池垂釣！他還開心秀「戰利品」合影　網轟：可憐

▲▼4名男子在衛武營都會公園中的生態池釣魚。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲4名男子在衛武營都會公園中的生態池釣魚。（圖／翻攝爆廢1公社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

高雄市衛武營都會公園是不少人的旅遊景點，當中也有許多告示牌提醒民眾請勿破壞生態景觀。不過，有網友發現，公園內的生態池旁明明有「請勿餵食、放生、捕捉水域生物」的警語，但卻有4名男子公然在垂釣，一群人還嘻嘻哈哈拍照留念，讓他相當傻眼。

原po在臉書社團「爆廢1公社」貼出多張照片，只見4名青少年拿著釣魚竿聚集在生態池旁，過程中像是在討論如何引魚上鉤，一夥人相當有耐心，待成功釣起一條大魚後，其中1男還笑著與「戰利品」合影。

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不過，原po認為，生態池旁明明有紅色告示牌，上頭還清楚寫著「請勿餵食、放生、捕捉水域生物」等大字，因此讓他傻眼，並納悶表示「衛武營生態公園何時開放釣魚了？」

▲▼4名男子在衛武營都會公園中的生態池釣魚。（圖／翻攝爆廢1公社）

貼文一出，不少網友留言說，「手機很方便，能PO網就順便打個110吧！不處理就打1999更快」、「樹大必有枯枝…剩下的自行發揮」、「替他們父母感到丟臉」、「可以簡訊報案，請警察過來處理」、「寒假屁孩多，一定是魚帶壞他們的」、「可憐的孩子不認識字」。另外，針對網友們的瘋狂公審，底下留言疑似出現其中一名青少年出面嗆聲表示，「要輸贏都來，不要躲在網路後面」。

但也有網友留言認為，「違個規搞的好像殺人放火，漁港禁區還不是一堆老先拜在釣？抽菸就隨手扔在地上這樣也是違規行為。但為何大家都不糾正，但釣魚釣禁區就公審成這樣呢？還是只看這位小朋友好欺負就一直公審他呢？我先說大喇喇的跑禁區不對，可是有必要網路霸凌成這樣嗎？雖然可憐之人必有可恨之處，但有必要攻擊成這樣嗎？網路正義沒必要到了後面就變成網路霸凌，兩方我都覺得看不下去，明知道不能釣還去釣也是白目，但另一方是否正義過頭了？共勉之。」

▲▼疑似其中一名釣魚青少年跑出來嗆聲。（圖／翻攝爆廢1公社）

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