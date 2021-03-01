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試營運就有80萬人次搭乘！高雄輕軌大南環段3月1日起收費

▲高雄輕軌捷運大南環路段 。（圖／高雄市政府捷運工程局提供）
▲高雄輕軌捷運大南環路段 。（圖／高雄市政府捷運工程局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄輕軌環南段於1月正式營運，試營運期間，輕軌大眾運輸的加入除紓解觀光旅遊景點壅塞的交通及停車問題外，亦改善車輛停等怠速期間衍生噪音及空氣污染等問題，大幅提升觀光遊憩品質，隨著228連假來到尾聲，高雄輕軌捷運大南環路段試營運期免費搭乘也結束，自3月1日起將開始正式收費，使用電子票證收費10元，購買紙票者30元，除加強宣導收費政策，未來也會安排輕軌查票員隨車稽查。

▲高雄輕軌捷運大南環路段 。（圖／高雄市政府捷運工程局提供）

▲高雄輕軌捷運大南環路段試營運期間每日平均運量達1.8萬人次。（圖／高雄市政府捷運工程局提供）

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高雄捷運工程局表示，高雄輕軌大南環段全線免費試乘期間，深受市民好評，自試營運通車後總計搭乘人數已達到80萬人次，每日平均運量達1.8萬人次，較未通車前運量提高約180%(與109年平均日運量6365人次比較)，運能大幅提升，顯示輕軌大南環開通因為跟社區、學校、醫療、遊憩景點緊密結合，成為市民最親近的捷運路線，是市民、遊客及學生最佳大眾運輸工具。尤其是春節年假期間，輕軌大眾運輸的加入除紓解觀光旅遊景點壅塞的交通及停車問題外，改善車輛停等怠速期間衍生噪音及空氣污染等問題，大幅提升觀光遊憩品質。

捷運工程局表示，在試營運這段期間捷運工程局也與高捷公司及工程團隊成立營運改善小組，針對於民眾搭乘體驗反應之寶貴意見，立刻著手來解決改善，務求營運優化效率提升，讓通車後的輕軌更進步、更便利、更完善。

隨著228連假結束，高雄輕軌捷運大南環路段試營運期免費搭乘也結束，自3月1日起正式收費票價仍維持不變，採單一費率收費(上車刷卡)，使用電子票證收費10元(包含團體票)，購買紙票者30元。另具博愛(身障人士)、敬老身分的民眾，免購票、免過卡即可免費搭乘高雄輕軌。

為讓民眾瞭解上述輕軌營運收費政策培養守法觀念，高雄捷運公司已陸續透過月台及車廂張貼海報、月台旅客資訊顯示系統(PIDS)、車廂廣播、官網及社群網站等方式揭露相關訊息，除加強宣導收費政策，未來也會安排輕軌查票員隨車稽查。

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