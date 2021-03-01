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哈利接受歐普拉專訪…威廉不知情！　兄弟爆「已一段時間沒說話」

▲▼英國哈利王子與威廉王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英國哈利王子與威廉王子。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪英國哈利王子（Prince Harry）與其妻子梅根（Meghan）的節目即將撥出，外界都相當期待這對夫妻會揭露什麼王室內幕。英媒爆料，他們事前並未告知任何王室成員，威廉王子（Prince William）也被蒙在鼓裡，且他和哈利已經有段時間不曾交談了。

《太陽報》上月28日報導，一名知情人士透露，「哈利和威廉已經有段時間沒有說話了。梅根和歐普拉談論他們的關係、他們和王室的關係不會帶來任何幫助。他們都想重修舊好，但關係還是很糟糕。威廉不知道她跟歐普拉說了什麼，王室成員都不知道。他們會和其他所有人同時知道（專訪內容），但我懷疑他們不會看。」

哈利夫婦上週接受67歲美國知名脫口秀主持人歐普拉專訪，承諾會「說實話」，節目將於美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午9時）在CBS電視台首播。消息指出，他們和王室的關係緊張，「這次訪談將讓人們了解他們經歷的事情。他們現在可以遠離這一切，這讓他們鬆了一口氣。」

就在他們接受專訪的消息曝光後不久，英國白金漢宮上月19日發出聲明宣布，哈利與梅根已經告知女王伊莉莎白二世，不再重返王室擔任公職。哈利先前登上英國主持人詹姆斯柯登（James Corden）的脫口秀節目《深夜秀》時則表示，他和梅根從未離開王室，且他只是「做了所有丈夫或父親都會做的事」。

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