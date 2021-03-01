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美前駐聯合國大使：必須抵制2022北京冬奧！　力挺共和黨

▲美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。（圖／路透社）

▲前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天表示，美國應抵制2022年北京冬季奧運會。美國共和黨人為中國人權紀錄而相繼呼籲杯葛北京冬奧，海利是最新表態的一員。

海利一度是前總統川普的親密盟友，未來也可能角逐共和黨的總統候選人提名。她推文表示：「我們必須抵制2022年冬奧在中國舉行。」

她說：「對我們的運動員而言，這會是巨大損失，但必須權衡在中國發生的種族滅絕情事，也必須考慮到，若賦予中國權力，將導致慘況更加惡化。」

北京冬奧預定明年2月4日開幕，僅比延宕至今年7月到8月登場的2020東京夏季奧運晚6個月，但兩項運動會的籌備工作都因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蒙上陰影。

中國因一連串議題正面臨全球檢視，最受矚目的是在新疆地區關押大批維吾爾族穆斯林，美國指稱此一情況形同種族滅絕。

此外，中國也因打壓香港人的權利，以及對台灣的強硬立場，面臨國際壓力。

共和黨籍聯邦眾議員卡特科（John Katko）本週致函美國總統拜登，呼籲抵制北京冬奧。

此外，一群美國參議員本月稍早提案，要求2022年冬奧改在中國以外地方舉行，並呼籲國際奧林匹克委員會（IOC）重新遴選場地，好讓奧運「由一個承認且尊重人權的國家來主辦」。

2月稍早，由180個人權團體組成的聯盟也呼籲抵制2022北京冬奧。

面對抵制北京冬奧的呼聲，白宮發言人日前表示，尚未對參加與否做出最終決定。

國際奧會本月稍早告訴法新社，對於相關團體提出的疑慮，包括人權問題，奧會「曾經向（中國）政府與地方當局提出，目前也正在交涉中」。

中國外交部先前已反駁相關質疑，指稱這是「出於政治動機」、「非常不負責任」。

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