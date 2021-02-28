睡一半「行動電源爆炸」！火花狂噴地板燒黑　她嚇壞：像放大龍炮

▲行動電源充電一半爆炸，她嚇壞「像放大龍炮」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書社團《爆料公社》投訴，她睡覺前在房間替行動電源充電，不料睡到一半行動電源突然爆炸，內部零件爆裂噴飛並起火燃燒，地板和延長線都燻黑一大片，所幸沒有釀成火災或發生死傷。針對事件，行動電源業者表示，個案目前仍在調查中，後續會與民眾聯繫，全力負責處理。

原PO表示，行動電源是1年前購買的，她日前睡前替行動電源充電，沒多久就突然開始噴出火花，本體甚至發生爆炸情況，所幸她剛好還在講電話，馬上起身把插頭電源拔掉，才沒想釀成更大的災害。原PO說：「冒出火光的同時，零件爆炸，很像在放那個大龍炮及仙女棒，總共這樣子三次。」

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▲業者在2020年12月底曾經發出公告，指本款產品有安全疑慮「必須全面召回」。（圖／翻攝自爆料公社）

照片中能看見，行動電源外殼解體且嚴重變形、電池燒到焦黑，連房內地板、延長線都被燻黑一片。其實這一款行動電源2020年7月就曾傳出類似事件，業者2020年12月底發出公告，指本款產品有安全疑慮「必須全面召回」，現在又傳出類似情況發生，業者表示會與民眾聯繫，了解情況並負責處理。

也有3C達人提醒民眾，行動電源如果存放不當，例如放在過於潮濕、長時間受日曬的地方，就可能會造成爆炸，而外觀有受損甚至出現膨脹，也不建議繼續使用，要是充電時發現外殼表面過熱，也應該馬上停止充電，細節多注意才能把意外發生機率降到最低。