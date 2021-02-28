賞櫻去！阿里山兩天破3萬人湧入　隨地野炊+違停小心吃罰單

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山花季每年3至4月吸引數十萬遊客上山賞花，森林遊樂區各賞花熱點包括對高岳站木棧道兩旁的緋寒櫻、祝山車站的吉野櫻及從沼平公園步入雲之道、櫻之道，遊客可依需求選擇最佳賞花路線，今年228連假人潮雖無去年多，但卻也出現一位難求及民眾隨地野炊等問題，阿管處派出志工先行勸導，對於屢勸不聽者才送單取締，依發展觀光條例違者最高可開罰百萬元罰鍰。

▲大阿里山區連假人潮湧入賞櫻花。（圖／林務局嘉義管理處提供）

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▲民眾上山賞花還自帶烹飪器具，隨後被工作人員勸導。（圖／讀者提供）

阿里山管理處副處長陳榮欽表示，連假期間不少民眾自帶家當隨處炊煮、露營、生火，或搭設休閒露營車或車體，相關不當使用設施是不被允許的，阿里山國家風景區管理處邀集社區居民組成巡查隊進行設施巡查，針對不當行為遊客予以告誡、勸導，必要時將開單取締。

另外，大阿里山區今年228連假期間昨天湧入13,044，今天17,142人次都較去年小幅衰退，但人潮集中在櫻花盛開的石桌資訊站、櫻之道、雲之道以及頂湖園區，為了看櫻花，不少民眾也亂停車，阿管處亦聘用民工並與轄內警方密切協商相關協助事項，對於違法停車民眾仍先以勸導才開單告發。

▲不少民眾上山賞花。（圖／讀者提供）

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