退役狙擊手「記憶只剩15秒」！突腦出血昏厥　醒來人生變調

▲英國退役狙擊手克里斯（Chris Hyland）突然腦出血，如今「幾乎沒有短期記憶」。（圖／翻攝gofundme）

記者吳美依／綜合外電報導

英國38歲退役軍人克里斯（Chris Hyland）曾在阿富汗擔任狙擊手，身材魁梧且健康壯碩。他某天在家時，竟突然腦出血，癲癇發作後昏厥倒地，住院治療長達1年多，目前仍在恢復中。女友克萊兒（Claire Bullot）表示，男友如今只能記住15秒至1天前的事情，「幾乎沒有短期記憶」。

綜合《太陽報》和《利物浦回聲報》報導，這對情侶的生活2019年12月23日一夕變調。克萊兒原本在講電話，卻突然發現男友臉部朝下、倒地不起，看起來相當痛苦，嚇得趕緊撥打急救專線。克里斯展開漫長的治療過程，期間住過多間醫院，目前則在托克斯泰斯（Toxteth）醫療機構「瑞德福院」（Redford Court）接受康復護理。

克里斯與女友育有2歲兒子與5歲女兒，雖然目前緩慢恢復，但腦部受損後，生活大受影響，難以分攤養家責任。克萊兒說，「他再也不能工作了。他目前仍在接受治療，而且還有很長一段路要走，這真的非常艱辛」。

克里斯預計明年接受腦部手術。他在軍中認識的好友聽見此消息，也在募資平台GoFundMe上發起活動，希望協助這一家人度過困境。

聽Podcast掌握國際局勢

►DHC日版純欖護唇膏，激殺0.38折