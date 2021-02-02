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被狙擊手瞄準！他問該採「線式orS形」逃跑...答案「6個字」曝驚人真相

▲過去4天內，印度陸軍連續兩名軍官在喀什米爾實控線附近被狙擊手射殺。(示意圖／達志影像／美聯社）

▲狙擊手因射程遠且命中率高，成為許多敵軍非常忌憚的存在。(示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

在各兵種中「狙擊手」一直讓人特別投以崇拜眼光，尤其在很多電影中，常會看到狙擊手埋伏在後方，一旦目標被鎖定，一般都難逃一死，不過主角往往能輕易躲開狙擊手的射擊。許多人就好奇，現實世界中如果被狙擊手盯上，究竟有沒有辦法能夠逃脫？一名狙擊手日前就在電視節目上解答了大家的疑問。

▲▼主持人提問，若成為狙擊手鎖定的目標，有沒有可能有機會逃生？（圖／翻攝自YouTube／CCTV《開講啦》官方頻道）

▲主持人在節目提問，若成為狙擊手鎖定的目標，有沒有可能有機會逃生？（圖／翻攝自YouTube／CCTV《開講啦》官方頻道）

根據大陸節目《開講啦》專訪狙擊手的內容顯示，有網友好奇若被狙擊手盯上了，應該以「S線跑法」還是以「直線跑法」來逃脫狙擊手的瞄準？想不到主持人代網友向專業狙擊手提問後，竟得到了「跑啥線都沒用」的回答，出乎意料的答覆也引起了在場的眾人哈哈大笑。

這名狙擊手解釋，其實狙擊手在接受訓練時會以移動的目標進行射擊，他們會將目標放在車上並以時速40公里的速度移動，狙擊手們必須在這個狀態下擊中目標，也因此以一般人的跑速來說，並沒有辦法躲過狙擊手的瞄準，「跑啥線都沒用」。主持人聽到後也幽默表示，這位觀眾好好的為什麼要把自己設想成狙擊手的目標呢？

▲▼主持人提問，若成為狙擊手鎖定的目標，有沒有可能有機會逃生？（圖／翻攝自YouTube／CCTV《開講啦》官方頻道）

▲受訪的狙擊手表示，成功逃脫的機會微乎其微。（圖／翻攝自YouTube／CCTV《開講啦》官方頻道）

事實上也有專家表示，面對狙擊手時並非真的就是死路一條，萬一真的不幸成了狙擊手的目標，首先要做的就事盡快尋找周圍的隱蔽處，並將自己隱藏起來，因為越是暴露自己的位置就越容易遭受攻擊。另外，S型跑法或直線跑法其實都是沒用的，因為兩者都很容易被狙擊手預測動線，最有效的逃脫方式應該是不規則的逃脫跑法，如此一來才能因難以判斷的動向而使狙擊手無法有效打中目標。

不過現實世界中，確實與電影類似的地方就在於，狙擊手成功命中目標的機率極高，並不是人人都有機會跟主角一樣幸運逃脫，所幸現在的社會要成為狙擊手目標的機會也不大，因此大家才能輕鬆的思考這個問題。

▼完整節目內容

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