iPhone 13可在不用插電情況下重新安裝iOS

▲傳言iPhone 13將取消充電接口。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

iPhone 13將取消充電接口傳聞不斷，一份報告指出，iPhone 13可在沒有插著充電線情況下重新安裝iOS，也就是無線復原功能（ wireless recovery），且如果想要進行網路復原重新安裝新版iOS，也無須將iPhone連接到Mac或PC。

根據Apple insider報導，蘋果正在研究如何在沒有線的連接情況下，在iPhone裝置上完全重新安裝iOS，暫時稱之為「互聯網恢復」（Internet Recovery）。

據說蘋果的軟件團隊正在研究使iPhone進入允許其恢復的模式的三種方法。

第一種是涉及用戶將iPhone置於手動恢復模式，從而觸發Internet Restore廣播，它會主動搜尋附近的Mac、或裝有iTunes的PC，進一步彈出提示，引導用戶完成接下來的操作。第二種是讓設備本身自動進入模式；第三種，使用藍牙完成廣播信號和進行數據傳輸。

一般認為，蘋果對前兩種方法比較興趣，並且已測試一段時間了。然而目前測試過程太慢，還無法作為商用，還有很多工作需要補充完成。

當無線恢復功能定調為主要變革，物理上的接觸也沒有完全被忘掉，蘋果硬體團隊很顯然認為，可使用poga pads啟動物理連接，而無需使用標準端口。

對蘋果來說，隱藏端口並不陌生，例如Apple TV和Apple Watch背後的端口。但是，據稱從事該問題的團隊不允許進行外殼修改，例如屏蔽門或面板後面的墊子，這可能會使開發過程變更困難。

無端口的iPhone謠言已散布多年，但到目前為止還沒有被證實。