iPhone用了6代才發現「時鐘小巧思」！千人驚呼+1：現在才知道

網搜小組／鄺郁庭報導

「用了6個世代iPhone，今天偶然發現……」一位男網友日前在臉書《爆廢公社公開版》貼出手機截圖，文中表示，他用了6代iPhone，結果最近他才發現蘋果有一個巧妙的小心思，「#有廢友像我一樣都沒發現嗎？」貼文引發迴響，不少人也驚呼「你說了我才發現」、「我每天都在打開用鬧鐘的，竟然還沒發現！」

▲iPhone的時鐘APP顯示的時間就是當下的時間。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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這位男網友文中表示「用了6個世代iPhone，今天偶然發現，時鐘APP的《秒針》竟然會動！Wow～～～」讓他忍不住發出hashtag「#有廢友像我一樣都沒發現嗎」、「#告訴我我並不孤單」。貼文一出，吸引5千多人按讚，不少網友也是第一次知道，「沒仔細看過，原來真的會動」、「我是用了3年才發現會動」、「我現在才知道原來顯示的時間是準確的……」

有趣的是，留言處裡發出驚呼聲的人還真的不少，「好震驚！以為來到秒針會動的平行世界」、「我還特地點回去看了一下居然是真的」、「哈……馬上關掉轉去看……真的有耶」、「現在才發現秒針會動」、「我看了這篇文還特地把手機打開來研究了一下，真的會動欸」、「咦？！欸欸欸欸！真的耶！」

還有人則是補充，「忘記多久前就知道了，要搶購東西、掛號，就靠它」、「知道，好像在更新iOS10之後有的，但是不會看，除了設定鬧鐘後幾乎很少用的到」、「上班都看這個壓秒打卡」、「一直都知道，搶票就看到這幾秒了」、「更新iOS的時候設定的齒輪還會轉呢」、「然後我也是最近才發現晚上顏色會變」、「他居然是顯示當下時間⋯⋯現在才知道。」