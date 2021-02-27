接種新冠疫苗後發燒、噁心、高血壓！南韓1天傳出「15起副作用」

▲南韓26日開放施打AZ疫苗，目前傳出15起副作用案例。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓26、27日起陸續開放國內民眾接種阿斯利康（AZ）、輝瑞新冠疫苗。根據當局統計，截至27日0時為止，共1萬8489人接種AZ疫苗，其中有15起案例出現發燒、頭痛等輕微的副作用。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部統計出15起接種AZ疫苗後產生副作用的案例，其中包含頭痛、發燒、噁心、嘔吐等症狀，當局解釋前述症狀屬於接種疫苗後普遍會產生的現象，而其中有來自慶尚北道浦項市的50多歲護理師接種疫苗後甚至出現高血壓長達30分鐘以上，緊急送往急診室，服用頭痛藥後才得以出院。

另外，來自仁川的2名4、50多歲護理師在接種AZ疫苗後，血壓飆升、全身出現痠痛感，送往鄰近的其他所醫院接受注射後已無大礙，返回工作崗位。

防疫當局解釋，該副作用屬於輕微症狀，在接種疫苗後，較容易出現接種部位出現疼痛感或浮腫、發冷、發燒、噁心等症狀，屬於體內形成免疫的過程時會發生的正常現象，一般而言在數分鐘、或數日內，症狀便能在無須依靠治療的情況下消失，因此屬輕微症狀。

不過防疫當局也呼籲，「（若接種後）出現39度以上高燒、長蕁麻疹、發疹、臉部或手臃腫等過敏反應，務必前往醫療院所接受檢查。」

據悉，輝瑞新冠疫苗也於27日上午9時起開始讓醫護人員等接種，目前未傳出副作用等相關案例。

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