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網傳「看宋七力分身」不怕染疫　指揮中心開罰？陳時中35字回應

記者黃凱翊／綜合報導

曾經因分身事件引起社會關注的「中華大日宗佛教協會」的創辦人宋七力，近日又登上媒體版面。有他的信眾在臉書社團分享一段影片，宣稱有哈佛大學教授自稱有疑似症狀，結果看到宋七力分身「病自然就沒有了」。對此指揮中心指揮官陳時中笑回，民眾心中有神也不錯，不過科學還是最重要的。

▲▼0225指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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臉書社團「分身研究社」日前有一段影片，一位西班牙女留學生上台分享，表示因為看到宋七力先生的分身，就免除對新冠疫情的恐懼。另外大日宗宗教總顧問莊瑞賢還加碼透露，還有一位哈佛大學老師本來感覺有疑似症狀，結果看到宋七力的分身「病自然就沒有了」。莊瑞賢還說，宋七力的分身「想看隨時就能看到」，就好像一場遊戲一樣。

今日指揮中心記者會上，陳時中被問及此事，輕鬆笑著表示，民間各種信仰都有，「民眾心中有神也不錯」，不過他也呼籲民眾不要過度迷信，科學還是最重要的。

▲宋七力的分身照。（圖／翻攝宋七力大日宗網站）

其實宋七力在「中華大日宗佛教協會」分身事件獲判無罪後，就再度自創「大日宗」。而且這次他直接數位化，設立YouTube頻道、訂閱已經113萬，其中影片觀看次數最高的已經1228萬次，相當驚人。

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