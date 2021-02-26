新竹男誘騙17歲少女自錄「下空影片」！還上傳國外AV網　下場慘曝





▲男子透過交友軟體，誘騙17歲少女自拍猥褻影像，還上傳至色情網站。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹22歲湯姓男子於2020年4月、5月間，引誘17歲女網友小花（化名）於視訊時裸露全身自摸，並要求對方錄下撫摸下體之影片，事後還上傳色情網站供他人觀賞。對此，新竹地院審理後，依法將湯男判刑2年，緩刑3年，並於判決確定後2年內，提供60小時義務勞務，或者接受2場法治教育課程，可上訴。

判決指出，湯男透過交友軟體「pikabu」結識小花，明知對方是12歲以上未滿18歲的少女，卻於2020年4月先在雙方視訊過程中，要求小花裸露全身，撫摸自己的胸部、下體，並在同年5月，引誘小花自拍錄下撫摸下體的影像，而他再將此猥褻影片上傳至境外的色情網站「85Tube」，供不特定人觀賞。直到警方查獲，全案因此曝光。

對此，湯男坦承不諱，而法官認為，湯男年僅22歲，為滿足一己私慾，引誘未滿18歲且心智能力尚未成熟的少女，拍攝猥褻行為影片，對受害少女身心健康、人格發展，皆已造成不良影響。

不過，法官考量湯男自始坦承犯行，目前也與受害少女及其法定代理人達成和解賠償，因此審酌後依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪共2罪，判刑2年，另宣告緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並於判決確定後2年內，提供60小時義務勞務，或者接受2場法治教育課程，全案仍可上訴。