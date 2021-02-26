熱心網友PO文：撿到4500元！他秒衝派出所「假冒失主」…警真給了

▲塗男假冒失主身分到派出所領取遺失現金。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名塗姓男子2020年9月22日於臉書社團「和美小鎮」發現，有熱心網友撿到裝有4500元的塑膠袋，且已交至警局，不料，他竟假冒失主身分，使員警陷入錯誤，盜領得逞。對此，彰化地院審理後，依詐欺取財罪處拘役10日，得易科罰金1萬元，可上訴。

判決指出，事發當時一名熱心網友曾於臉書社團「和美小鎮」PO文稱，自己撿到裝有4500元現金塑膠袋，已交至和美派出所，盼失主盡速出面認領，不料，塗男見狀，竟跑至該派出所，向員警謊稱，自己是失主，使員警陷入錯誤，藉此詐財得逞。直到「真正的失主」現身派出所想領取時，員警才發現受騙，循線逮人。

事後，塗男坦承不諱，已與失主達成和解，完成賠償4500元。然而，經調查發現，塗男分別於2013年因詐欺案件、2019年因竊盜案件遭檢方緩起訴處分確定，為此，法官認為，塗男於緩起訴期滿後，竟再次犯案，顯見未能記取教訓，欠缺尊重他人財產權觀念，但念在他犯後態度等情狀，因此依詐欺取財罪處，將塗男判處拘役10日，得易科罰金1萬元，可上訴。

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