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她寫履歷表驚見「奇葩2問題」　公司解釋：要找高EQ的...全網傻眼

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲面試。（示意圖／取自pexels）

記者邱茀濱／綜合報導

不少公司都會自備履歷表，但如果上頭詢問到私人問題該怎麼填寫？江西南昌一名林姓女子爆料，近日到一間公司應徵時，被要求填寫「應聘人員登記表」，沒想到上面竟問了「談過幾次戀愛」及「最長的一次多久」的奇葩問題，讓她相當傻眼。

綜合陸媒報導，林女近日去面試，公司按照程序要求她填寫「應聘人員登記表」，但卻驚見戀愛經歷的欄位，當下覺得超不合理，認為侵犯到隱私的她立即詢問公司經理，沒想到卻得到「因為一個人談的戀愛越多，表示情商越高，公司的崗位是需要情商高的」的回應，讓她不敢置信。

事後，公司相關負責人也表示，業務工作需要高情商，因為必須服務客戶，加上員工大多為女性，若有過戀愛經歷，那在對外招聘及對內處理的態度上，肯定會為對方著想。

▲▼大陸一間公司要求求職者填寫戀愛經歷。（圖／翻攝微博）

▲大陸一間公司要求求職者填寫戀愛經歷。（圖／翻攝微博）

消息引發各界關注，當地人社部門也介入此案，涉事企業已知錯道歉，並更改了應徵登記表格。甚至有律師回應說，戀愛經歷屬個人隱私，以招聘方式要求應聘者填寫個人戀愛經歷，是典型的刺探隱私行為，並構成了侵權。

不少網友對此也怒轟，「好奇葩的面試問題，那麼喜歡打聽別人的事」、「這個管得也太寬了吧！侵犯別人隱私了」、「老闆有病，老色批」、「老闆以後好下手，就那麼簡單」、「這招的是情人吧」、「陰陽怪氣的」。

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