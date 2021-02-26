邀歐盟人士訪疆未成行　陸外交部：不應是有罪推斷的調查團

▲新疆維吾爾自治區賽馬比賽前的升旗儀式。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸駐德國大使吳懇日前受訪時曾表示，中國已邀請歐盟及其成員國代表訪問新疆，但至今仍在等待答覆，遭外界質疑是大陸在「四兩撥千斤」，有意拖延訪疆行程。對此，大陸外交部發言人汪文斌強調，大陸多次邀請歐盟及成員國駐華使節訪疆，歐方卻屢屢提出不合理要求，「訪問團不應是有罪推斷的調查團。」

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌指出，令人遺憾的是，歐方對訪問一拖再拖，橫生枝節，屢屢提出一些不合理的要求，「甚至提出會見因從事分裂國家活動被依法判刑的罪犯，讓人感覺如果不按照歐方的旨意行事，他們就沒有興趣訪問新疆，這顯然是無視中國法律，干涉中國司法主權的挑釁做法。」

▲新疆職業技能教育培訓中心。（圖／達志影像／美聯社）

汪文斌強調，中方歡迎外國各界人士到新疆去走一走、看一看。100多個國家的1200餘名外交官、記者和宗教人士過去幾年都訪問了新疆，「他們通過實地訪問瞭解到新疆的真實情況，認為自己在新疆看到的和一些西方媒體報導的完全不一樣。」

汪文斌提到，中國歡迎歐盟及成員國駐華使節訪疆並多次發出了邀請，盡可能考慮他們的願望，做出周到的安排，體現了最大的誠意和靈活，「新疆的大門是敞開的，中方的邀請不變，誠意不變，但是訪問團不應是有罪推斷的調查團。」