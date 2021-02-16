趁好友起床盥洗襲胸別人女友　色男遭踹飛還要賠18.6萬元

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓男子2018年9月間與友人阿強（化名）相約一起喝酒，卻趁著對方起床盥洗的空檔，對當時僅穿著內衣褲睡覺的美美（化名）伸出狼爪，猥褻得逞一次。花蓮地院法官認為，吳男明知美美是朋友的同居人，仍執意一逞私慾，考量到他後續已賠償6000元達成和解，最終依強制猥褻罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

▲美美在家睡覺，卻遭男友的朋友襲胸。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

判決書中提到，吳男2018年9月16日上午7時許前往美美住處，想約友人阿強一同外出飲酒，但他抵達的時間太早，兩人根本還沒起床，接著阿強進入浴室盥洗，他卻沒有跟著離開房間，反而逗留於房內。

當時美美只穿著內衣褲，她以棉被緊包住身體躺在床上，並嚴厲要求吳男「趕快給我出去」，表明不願共處一室，沒想到下一秒就遭對方飛撲，以上半身壓制住身體，並用雙手環抱限制她的行動，遭襲胸得逞一次。

▲吳男趁朋友到浴室盥洗時，對美美伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

美美奮力抵抗，找到機會就狠狠咬了一口吳男的左手掌，同時大聲辱罵，「X你娘，滾，小心我報警」，接著一腳將人踢開。隨後阿強知道女友遭朋友欺負，氣得跑去找吳男理論，雙方因此鬧上警局。

花蓮地院法官認為，吳男不顧美美是好友的同居人，仍執意一逞私慾，明顯逾越與他人相處的分際、未尊重他人身體自主權，導致女方飽受驚嚇，考量到他對於上述指控皆坦承不諱，事後也已經賠償6000元達成和解，堪認犯後已盡力彌補損害，有所悔悟，最終依強制猥褻罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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