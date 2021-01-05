「妳有心臟病！」人妻遭密醫脫衣揉奶　丈夫怒告強制猥褻

▲吳姓密醫隱身在五股區豪宅內，涉嫌對人妻摸奶強制猥褻 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名人妻與丈夫帶著3個小孩到五股區一處豪宅，給一名中醫師看診調養小孩身體。過程中，醫師竟以人妻心臟有問題為由，要她脫衣免費為她觸診，猥褻得逞，丈夫得知上門興師問罪，醫師否認犯行並坦承自己是沒有執照的密醫，人妻不甘受辱，提告強制猥褻罪並向衛生局檢舉。

▼看診的豪宅內還裝設監視器 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，一名人妻經朋友介紹，得知新北市五股區水碓九街有名吳姓中醫師妙手回春，於是在2020年11月7日晚間，由丈夫開車載著3名小孩，要找中醫師調養小孩的身體，當時因停車問題，僅由人妻帶小孩進入診間。

過程中，吳姓中醫師神秘地人妻表示「妳心臟有問題」，可以免費幫妳看診，於是要她脫衣進行觸診，但吳男卻只顧搓揉人妻乳房，不時還碰觸敏感乳首，讓她覺得遭到侵犯。

事後人妻向丈夫哭訴猥褻過程，丈夫怒不可抑上門興師問罪，吳姓中醫師不但否認揉奶犯行，還大言不慚地說自己是沒有醫師執照的密醫，行徑相當囂張。最後人妻氣的向轄區警局對吳男提告，並向新北市衛生局檢舉。

受理報案的轄區蘆洲分局表示，訊後將吳男依強制猥褻罪函送偵辦；新北市衛生局醫事管理科楊時豪科長指出，2020年11月20日已前往現場稽查，現場疑有執行醫療業務的行為，涉違反醫師法第28條，已將全案移送新北地檢署偵辦。

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▼新北市衛生局說明稽查後，吳男確有醫療行為，依法移送偵辦。（圖／記者陳以昇攝）