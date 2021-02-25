乙太幣吸17億！夫妻設最大「挖礦場」倒閉　「投資人亡」2人脫罪

▲位於桃園市龍潭區烏樹林工業區的法尼科技公司，2017年創立時號稱是全台最大礦場。（資料照／翻攝自法尼科技YouTube）109年度桃院訴字第972號。

記者沈繼昌／桃園報導

號稱曾是全台最大「礦場」的法尼新創科技公司，負責人田書旗與妻子黃淑霞，以投資乙太幣為號召，吸引全台上千人投資，違法吸金逾17億元台幣，二審被依違反「銀行法」分判14、12年，而田、黃與曹姓股東還以500萬元設立空殼公司，被桃檢依違反公司法另案起訴，桃園地院25日以罪證不足，判處田等3人無罪，本案還可上訴。

法尼新創公司總部設於桃園市龍潭區烏樹林工業區，以投資「挖礦機」投資電子貨幣「乙太幣」號召民眾加入，負責人41歲田書旗與44歲妻子黃淑霞，對外宣稱是「全台最大礦場」，但因乙太幣市場行情暴跌，2017年4月開始付不出利息，連挖礦機都賣光，導致投資人血本無歸、畢生積蓄泡湯，全台被害人估計逾2000人，法尼被控違法吸金，案發後，田、黃夫妻檔遭收押，其中一名許姓女子曾投資400萬元卻拿不回來，擔心連累下線，最後竟選擇輕生。

▲許爸爸（左一） 前年在立委何欣純（左二）與律師陪同下到桃園地檢署按鈴控告。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃檢起訴指出，田、黃2人為百易控股公司與法尼新創公司實際負責人，黃為百易公司董事、法尼監察人與最高財務主管，49歲的曹姓男子則為百易公司董事，田、黃等人在2018年5月間以3人之名義，集資500萬元匯款至百易帳戶內，百易公司完成設立登記後，田於同年7月間將款項匯到個人戶頭，後來再匯入法尼帳戶，檢方認為田等3人涉犯公司法，實際繳納股款或任由股東收回股款罪嫌提起公訴。

桃園地院查出，百易公司帳戶自開戶開始，即不斷有款項匯入，截至2018年7月24日已有1500餘萬元，田將款項匯出時間，與百易公司設立登記之時間密切，田當時辯稱，係因為籌獲增資法尼之資金，而向百易借款增資等情，也無從認定田等3人有何違反公司法之犯意。

法官認為，檢方起訴以百易公司500萬元股款是來自法尼，但田卻否認，並稱股款是在法尼獲利所得等語，本件並無證據可資證明該股款是法尼之資金，因無積極證據證明黃女、曹男有參與犯行，法官審結，判處田等3人無罪，本案還可上訴。

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