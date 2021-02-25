　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

乙太幣吸17億！夫妻設最大「挖礦場」倒閉　「投資人亡」2人脫罪

▲位於桃園市龍潭區烏樹林工業區的法尼科技公司，前年創立時號稱是全台最大礦場。（資料照／翻攝自法尼科技YouTube）

▲位於桃園市龍潭區烏樹林工業區的法尼科技公司，2017年創立時號稱是全台最大礦場。（資料照／翻攝自法尼科技YouTube）109年度桃院訴字第972號。

記者沈繼昌／桃園報導

號稱曾是全台最大「礦場」的法尼新創科技公司，負責人田書旗與妻子黃淑霞，以投資乙太幣為號召，吸引全台上千人投資，違法吸金逾17億元台幣，二審被依違反「銀行法」分判14、12年，而田、黃與曹姓股東還以500萬元設立空殼公司，被桃檢依違反公司法另案起訴，桃園地院25日以罪證不足，判處田等3人無罪，本案還可上訴。

法尼新創公司總部設於桃園市龍潭區烏樹林工業區，以投資「挖礦機」投資電子貨幣「乙太幣」號召民眾加入，負責人41歲田書旗與44歲妻子黃淑霞，對外宣稱是「全台最大礦場」，但因乙太幣市場行情暴跌，2017年4月開始付不出利息，連挖礦機都賣光，導致投資人血本無歸、畢生積蓄泡湯，全台被害人估計逾2000人，法尼被控違法吸金，案發後，田、黃夫妻檔遭收押，其中一名許姓女子曾投資400萬元卻拿不回來，擔心連累下線，最後竟選擇輕生。

▲許爸爸（左一） 前年在立委何欣純（左二）與律師陪同下到桃園地檢署按鈴控告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲許爸爸（左一） 前年在立委何欣純（左二）與律師陪同下到桃園地檢署按鈴控告。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃檢起訴指出，田、黃2人為百易控股公司與法尼新創公司實際負責人，黃為百易公司董事、法尼監察人與最高財務主管，49歲的曹姓男子則為百易公司董事，田、黃等人在2018年5月間以3人之名義，集資500萬元匯款至百易帳戶內，百易公司完成設立登記後，田於同年7月間將款項匯到個人戶頭，後來再匯入法尼帳戶，檢方認為田等3人涉犯公司法，實際繳納股款或任由股東收回股款罪嫌提起公訴。

桃園地院查出，百易公司帳戶自開戶開始，即不斷有款項匯入，截至2018年7月24日已有1500餘萬元，田將款項匯出時間，與百易公司設立登記之時間密切，田當時辯稱，係因為籌獲增資法尼之資金，而向百易借款增資等情，也無從認定田等3人有何違反公司法之犯意。

法官認為，檢方起訴以百易公司500萬元股款是來自法尼，但田卻否認，並稱股款是在法尼獲利所得等語，本件並無證據可資證明該股款是法尼之資金，因無積極證據證明黃女、曹男有參與犯行，法官審結，判處田等3人無罪，本案還可上訴。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►老媽不滿遭威脅去報案　逆子嗆「放火燒厝」打開2瓦斯桶

►228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

►疫情趨緩　鄭文燦：桃園市各醫院27日起放寬探陪病人數

ET快訊
趙小僑「寶寶停胎」心碎！　經紀人曝現況
快訊／趙小僑小孩沒保住！　劉亮佐心痛發聲：16週的寶寶胎停
台中超大廣告牌笑翻！老闆跪求「不要再報警」　吐飄濃煙真相
陸重機正妹過彎超車　刮到車尾摔車「頭撞護欄」爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被踢出LINE群！怒控「剝奪言論自由」求償20萬　勝負關鍵曝光

乙太幣吸17億！夫妻設最大「挖礦場」倒閉　「投資人亡」2人脫罪

恐怖車瘟3天4命！竹縣女騎士遭右轉拖板車輾車底亡：視線死角路殺

借千萬助藍文青創業「他與新歡生子」　夏光莉反挨告嘆不合理

獨／控知名法律教授偽單身騙財騙色！「網美」挨告　本尊曝光了

立委伍麗華2樁腳行賄下場慘！2700元請7人吃飯判3年2月

狠殺錢莊大亨焚屍12小時　3冷血員工「哭窮」判賠360萬元

「長江玉幣」是假的！騙澳洲官員合照　偽島主回台吸金3.8億

快訊／屏監大門2男遭爆頭滿地血！8煞逞兇快閃　現場獨家畫面曝

「強力彈弓」3發擊碎基隆海科館玻璃！年輕男：想要試射鳥威力

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

孫其君幫李國毅救火..自己反遭殃　記者狂問「分手郭雪芙？」逼瘋他XD

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

被踢出LINE群！怒控「剝奪言論自由」求償20萬　勝負關鍵曝光

乙太幣吸17億！夫妻設最大「挖礦場」倒閉　「投資人亡」2人脫罪

恐怖車瘟3天4命！竹縣女騎士遭右轉拖板車輾車底亡：視線死角路殺

借千萬助藍文青創業「他與新歡生子」　夏光莉反挨告嘆不合理

獨／控知名法律教授偽單身騙財騙色！「網美」挨告　本尊曝光了

立委伍麗華2樁腳行賄下場慘！2700元請7人吃飯判3年2月

狠殺錢莊大亨焚屍12小時　3冷血員工「哭窮」判賠360萬元

「長江玉幣」是假的！騙澳洲官員合照　偽島主回台吸金3.8億

快訊／屏監大門2男遭爆頭滿地血！8煞逞兇快閃　現場獨家畫面曝

「強力彈弓」3發擊碎基隆海科館玻璃！年輕男：想要試射鳥威力

汙染物北吹「北部26日紅爆」！空氣品質越晚越差　101霧霾中消失

「最美星二代」機場直拍吸粉　陳品如赴陸拍戲當女一

趙小僑「寶寶胎停」心碎　經紀人曝狀況：她很堅強

熱炒店「整鍋白飯被端走」！他隔天拿空鍋歸還　老闆回應了

白冰冰泡湯片瘋傳...本人笑瘋「不把我汙名化」拖陽帆下水

「搶錢情侶」泫雅、Dawn合體COACH甜蜜尬舞　僅穿內衣貼緊緊拍廣告好害羞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲：我們16週的寶寶胎停

7歲妹「歪頭學狗叫」！媽巴頭狂譙去吃X　醫心疼：那是一種病

福原愛回日本原因曝光！夫妻放閃文驟減…日媒驚爆「拒訪內幕」

好市多退貨！櫃台問一句話...他爆氣　網酸：你怎麼看醫生

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

社會熱門新聞

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

即／男子跌水泥車慘死　家屬目睹

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

繩索一解開…男遭「採光罩金屬框」壓爆頭亡

即／北市工人安裝冷氣室外機！「從5F墜落路面」命危

新北衛生局女職員輕生　執行長被控性侵獲不起訴

國道擺尾3連撞！一家五口翻5圈哭叫

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

安平3聞人1死1沉寂　網預測他將稱霸

決定一起走…新店情侶陳屍床上腐敗發臭

喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士遭輾爆頭慘亡

偶爾開心偶爾悲傷！控長官性侵不起訴關鍵曝

更多熱門

相關新聞

浩鼎內線交易案　檢方不上訴無罪確定

浩鼎內線交易案　檢方不上訴無罪確定

曾為股后的上櫃公司浩鼎生技公司，在2016年間乳癌新藥解盲失敗後，爆發公司董事長張念慈等多名經理人，疑似提早知悉解盲失敗的「重大消息」，而大量賣股避險。張念慈等5人遭起訴，但一二審均判決無罪。高等檢察署收到判決書後，認為全案認事用法並無違誤，因此決議不上訴，全案無罪確定。

公司法也吹起報復性罷免風潮？

公司法也吹起報復性罷免風潮？

南澳鄉代廖俊傑買票案無罪確定

南澳鄉代廖俊傑買票案無罪確定

造假信徒名單引爆疫情！新天地教會獲判無罪

造假信徒名單引爆疫情！新天地教會獲判無罪

浩鼎內線交易案　張念慈二審仍無罪

浩鼎內線交易案　張念慈二審仍無罪

關鍵字：

法尼科技乙太幣吸金案田書旗黃淑霞公司法無罪

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

福原愛、江宏傑瘋傳離婚！工作人員揭婚變真相

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面