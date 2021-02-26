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蚊子大軍攻佔城市！數萬黑點聚成「巨型龍捲風」　驚悚影片曝光

記者張寧倢／編譯

蚊子大軍來襲！阿根廷24日一位民眾開車行經當地公路，卻在空中看見巨大的「黑色龍捲風」，看起來大約有10層樓高，隨後駕駛繼續向前進，才發現組成這些龍捲風的小小黑點，竟然是成千上萬隻的蚊子，影片曝光之後也引起了網友與當地民眾的強烈擔憂。

▲▼阿根廷出現可怕的「蚊子龍捲風」。（圖／翻攝自YouTube／DETECTANDO EMOCIONES）

▲阿根廷出現恐怖的「蚊子龍捲風」。（圖／翻攝自YouTube／DETECTANDO EMOCIONES）

根據《每日郵報》報導，連接馬達里亞加將軍鎮（General Madariaga）與沿海城市皮納馬爾（Pinamar）的「74號公路」24日被民眾拍到，竟然有成千上萬隻的蚊子盤踞於天空，並形成看起來大約有10幾層樓高的「黑色巨型龍捲風」，數量多得嚇人，讓影片拍攝者不禁驚呼，「蚊子龍捲風竟然越來越大，從來沒見過這樣的事！」

報導指出，近來蚊子大舉入侵布宜諾斯艾利斯地區，導致「蚊子龍捲風」出現。對此，寄生蟲與媒介研究中心（CEPAVE）研究員賈西亞（Juan Jose Garcia）就解釋，應該是因為暴雨引發洪水後，在地區形成大量的死水灘，雌蚊便開始產卵，「通常這會導致大量的昆蟲誕生，接著就會『入侵城市』。」

賈西亞表示，儘管蚊子數量龐大，確實有可能會影響農業收成，但牠們不會對人類構成威脅，而且蚊子的生命周期只有15天，之後就會自然死亡，因此沒有必要採取額外行動來對付這群蚊子。但當地民眾仍然感到憂慮，遂向政府單位建議以煙燻法撲滅蚊蟲。

皮納馬爾市人畜傳染病管理局回應，煙燻法只能殺死地區的一小部份蚊子，而且可能會導致有毒的化學物質進入食物鏈，在整個生態系間產生連鎖反應。考慮到相關環境問題，市政當局表示，只有在對公共健康構成真正威脅時才會考慮煙燻法，現階段則鼓勵民眾使用防蚊液、蚊帳、穿著長袖衣物、定時清除積水等方式應對。

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