菜價崩盤「1天報廢1000箱」　最強菜農：盤商收購…下一秒倒田銷毀

▲盤商上一秒收購，下一秒傾倒田地銷毀蔬菜。（圖／翻攝自林佳新臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

今年受寒害影響，加上疫情衝擊，各類活動及尾牙停辦外，學校也延後開學，市場消費力不足，導致葉菜類價格崩跌。被稱為最強菜農的林佳新在臉書分享，24日在北農進行的蔬菜拍賣，有超過1千箱蔬菜被銷毀，連他在雲林種的茼蒿，盤商收購後因為賣不出去，下一秒直接倒在農田丟棄，畫面令人相當心酸。

林佳新在臉書貼出北農24日的交易狀況，指稱有大量的青菜賣不出去，菜價崩盤最後只能銷毀，連他在雲林種的茼蒿也逃不掉銷毀的命運。他說「盤商收購後，下一秒他馬上棄置在農田裡，這是很無奈啦」、「最大問題不是價格問題，而是明明有價格也有蔬菜，但是沒有人願意消費。」

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▲北農24日銷毀千箱蔬菜。（圖／翻攝自林佳新臉書）

林佳新認為，應該是年前的天氣轉暖，加速了蔬菜的生長，加上受疫情衝擊，各類活動及尾牙停辦，學校也延後開學，導致團膳需求量大減「供過於求」，像是高麗菜價格從平均每顆50元，變成現在一堆只要50元，儘管已經祭出超低價求售，仍有大量蔬菜沒有人要。

遭點名24日丟棄千箱蔬菜的北農也出面證實，北農主任秘書路全利說，「報廢的確實有1070多件，因為昨天（24日）市況也是非常不理想」。農糧署副署長姚志旺則說「有些在中南部的農民收成後，要運到北部去賣的時候，他發現他賣出去的價格，包含運費不符成本，可能會在產地自己做耕除。」

農糧署表示，最近蔬菜確實「供過於求」，後續會盡量協調超商、餐廳等業者收購，也會提出預警系統，希望農民能配合需求耕種，藉此逐漸穩住菜價。

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