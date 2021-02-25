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4年前神預測諾貝爾化學獎！　甜心主播郭安妮曝「台灣唐獎」啟發

▲▼郭安妮近身採訪諾貝爾獎得主獲啟發。（圖／唐獎文教基金會提供）

▲郭安妮提前採訪2020年諾貝爾獎得主。（圖／唐獎文教基金會提供，下同。）

生活中心／綜合報導

2020諾貝爾化學獎得主由珍妮佛‧道納（Jennifer A. Doudna）及伊曼紐‧夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）兩位科學家獲得。遠在台灣，也有個人替她們開心著，早在4年前她可以說是台灣媒體中少數曾飛到美德兩國，走進辦公室，近身採訪的記者。

近身採訪的就是前中視記者、前中天主播郭安妮。她從小受美式教育，一口道地英文，進入媒體業才一年半就採訪萊恩•雷諾斯、休傑克曼、湯姆克魯斯、蜜拉喬娃維琪、保羅路德、威爾史密斯、席琳狄翁等多位好萊塢大明星。

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郭安妮2016年受命到海外採訪4位獲頒唐獎的重量級學者，包括珍妮佛‧道納、伊曼紐‧夏彭提耶、另一位基因編輯先鋒張鋒在內，以及「能源效率教父」亞瑟‧羅森費爾德（Arthur H. Rosenfeld）。

▲▼郭安妮近身採訪諾貝爾獎得主獲啟發。（圖／唐獎文教基金會提供）

▲郭安妮近身採訪諾貝爾化學獎得主伊曼紐‧夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）。

從小在全英文的環境下成長，加上留學海外，對美國環境孰悉，對議題做足準備，沒有語言隔閡，走跳世界各地、自認視野相對寬廣的她，赫然發現平行時空之外有個全新的世界，一個完全不同求學時期的經驗。

「這世界其實很大，我們真的很渺小。」從不覺得自己很渺小的她，直到走進平日遙不可及的知名學者辦公室採訪，突然感覺自己不足，不是因為去了美國、去了知名學府，而是發現自己看得不夠多、不夠遠，對所關心的國際大事知識多半來自新聞，總感覺不夠踏實。這是頭一回，她萌生回校園進修的念頭。

「非常謙虛！」在眼前這些採訪對象，郭安妮看到「堅持」及「謙虛」兩種品格。

▲▼郭安妮近身採訪諾貝爾獎得主獲啟發。（圖／唐獎文教基金會提供）

▲郭安妮曾採訪1997年諾貝爾物理獎得主朱棣文。

儘管在4年前珍妮佛‧道納及伊曼紐‧夏彭提耶當時尚未獲諾貝爾化學獎肯定，但正逢CRISPER/Cas9基因編輯技術發表頭幾年，奪獎呼聲正熱，每天都緊湊忙碌，依然面帶微笑，耐心接受訪問，說明研究內容。

然而，年紀輕輕就成就非凡的張鋒更是親切沒有架子，知道拍攝需求後找來實驗室研究生拍足反應畫面；亞瑟‧羅森費爾德儘管年事已高，對受訪內容絲毫不馬虎，訪談結束後隨即要她覆述一遍所聽到的內容，確保她真的聽懂。

當時，郭安妮同時採訪不下20名專家學者，包括諾貝爾物理獎得主、美國前能源部長朱棣文暢談羅森費爾德在提升能源效率方面對世界長長久久的貢獻，但約訪美國政府官員難如登天，也是頭一回，她認識到自己的另外一面。

▲▼郭安妮近身採訪諾貝爾獎得主獲啟發。（圖／唐獎文教基金會提供）

▲郭安妮回憶當時採訪時任加州州長傑瑞‧布朗（Jerry Brown）的心境。

「我不知道我是這麼死纏爛打的人。」郭安妮坦言，台灣媒體當初採訪時任加州州長的傑瑞‧布朗（Jerry Brown），從台灣到美國一路上，歷經三十多封信件往返、無數通電話聯繫，直到即將離開加州前那通「Congratulations! You got it!」的電話，訪到關鍵人物的感動，到後來陰錯陽差弄丟硬碟的驚嚇，鬼斧神差的追回機場航班行李，事態峰迴路轉堪稱採訪難度最高的一次。

雖然辛苦，但這次不輕言放棄的經驗對她日後追到獨家新聞大有助益，這也是為什麼郭安妮說「唐獎給我非常大的啟發，到現在還是很難忘。」

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