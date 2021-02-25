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基隆富貴市場婦人自殺命危　家屬到市長臉書留言：你高興了吧

▲基隆富貴市場3樓上吊輕生命危 婦家屬怒控：市長，你高興了吧！。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市公有富貴零售市場。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆富貴市場因鑑定為海砂屋，將在2021年3月廢止使用，攤商日前到市府抗議未果，24日晚間驚傳一名已搬遷住戶78歲謝姓婦人回到市場3樓屋內上吊輕生，經急救後雖恢復生命徵象，但昏迷指數只有3。家屬在基隆市長林右昌的臉書怒指，「林右昌市長，你高興了吧！我媽被你逼到在富貴市場3樓的住處上吊自殺了」。對此，基隆市政府表示深感遺憾，第一時間派員前往協助。

富貴市場1樓是攤位，3樓為暫住戶，2、4樓之前為里民活動中心，之後封閉未對外開放，經技師鑑定為海砂屋，市府已公告27日停止營業，2021年3月1日廢止使用並打算全棟拆除，攤商22日到市府抗議，希望市府能評估其他補強方案。

24日晚間9時許一名富貴市場住戶78歲謝姓婦人，原本在市府協助下已搬離並與在基隆的女兒同住，未料，竟然回到富貴市場先前居住的3樓房間內上吊輕生，救護員到場時，謝婦已去生命徵象，經急救後雖恢復生命徵象，但昏迷指數只有3。

▲基隆富貴市場3樓上吊輕生命危 婦家屬怒控：市長，你高興了吧！。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

▲婦人家屬怒控：林右昌市長，你高興了吧！（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

疑該名婦人的女兒在林右昌臉書貼文下留言表示，母親已經搬走1個多月了，但市府的人為了趕走樓下攤販，卻到市場亂講話、抹黑她，母親被逼的氣不過，跑回市場3樓住處上吊自殺，怒指就是市府害她母親輕生，「林右昌市長，你高興了吧」。

基隆市政府表示，78歲謝姓婦人為原先富貴市場3樓住戶，先前市府社會處已派社工前往輔導並積極介入協助，謝婦已於2021年1月16日搬離原先住處並與家人同住，但仍習慣回富貴市場買菜，社工每天都進行關懷，至於為何尋短，原因尚待釐清。

基隆市政府強調，市府並不是強迫住戶與攤商搬遷，而是因為市場建物已嚴重損壞，鋼筋裸露、天花板水泥掉落，實在非常危險，為了民眾安全才不得不廢止富貴市場，從2020年9月至今，有長達6個月緩衝期協助遷移，對於發生這樣的事情，基隆市政府秘書長黃駿逸25日對此事表達遺憾，市政府產發處與社會處也都在第一時間派員前往關切協助。

▲基隆富貴市場3樓上吊輕生命危 婦家屬怒控：市長，你高興了吧！。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝婦已於2021年1月16日搬離原先住處並與家人同住，但仍習慣回富貴市場買菜。（圖／記者郭世賢翻攝）

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