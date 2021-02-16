重案回顧／逆子23刀弒爸！伴屍3天嫌臭棄屍　還嗆：殺他剛好而已

▲胡男弒父，見到警方還想逃跑，當場遭到逮捕。（圖／讀者提供）

記者陳韻如／綜合報導

新竹市2019年6月間發生一起震驚社會的殺父命案！一名胡姓男子與父親發生口角，竟持刀狠砍父親23刀，導致父親頸部脊隨斷離死亡。胡男伴屍了3天，最後因嫌屍體太臭，才將父親遺體載運到溪洲橋下棄屍。法院審理時，胡男多次以三字經辱罵法官，更嗆「殺爸爸剛好而已」，最後遭判刑無期徒刑、終身褫奪公權。

回顧案情，胡男2019年初剛因毒品案服刑期滿出獄，但因他吸毒多年導致精神疾病，領有重度殘障手冊。據胡男鄰居表示，胡男與父親長期不睦，經常發生爭執，直到2019年6月3日鄰居因多日不見胡父身影，又見胡男在家門口搬運東西時，竟看到「有一隻人手」，鄰居懷疑胡父恐發生不測，才趕緊通報警方。

▲胡男與父親起口角，竟持水果刀將人殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到，當警方趕抵現場後，驚見胡男家門口有一灘血跡，而胡男一見警察馬上開車逃逸，警方立刻呼叫支援，並將他成功攔截，但當眾人一打開後車廂，一陣刺鼻的屍臭傳來，而胡男則在一旁不發一語，警方只好再尋監視器追查胡志賢棄屍路線，之後在溪洲橋下發現發爛的胡父屍體。

案經調查，胡男2019年5月31日上午與父親爆發口角後，竟持刀狠砍父親23刀，導致父親頸部脊髓斷離、大量出血死亡，而他在伴屍3天後，因不耐屍臭，才將父親遺體塞進車廂，載運到溪州橋棄屍。

▲胡男態度囂張，不但當庭嗆法官，更對姑姑大喊，「殺爸爸剛好而已」。（圖／記者吳銘峯攝）



對此，法院在審理時，胡男態度囂張，不斷對著法官嗆聲，辱罵三字經，甚至還對著姑姑嗆聲，「殺爸爸剛好而已，我就是要奪他的錢，家裡就我們兩個人，不是我死就是他死！」行徑相當惡劣，最終被法官判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案目前上訴最高法院審理中。